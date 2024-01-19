圖／阿尼默

然後，K就在某日搬進公寓。他覺得有點突然，幾乎有些措手不及的慌張。他想不起來是怎樣在租屋網上發出訊息、怎樣約好K見面看屋，怎樣和K簽好合約，然後K怎樣就瞬間搬了進來。

日後才逐漸明白，K是進入他生命內裡的第二個怪物。

「幸好，K是有著貓般近乎無聲無息生活作息的那種人，完全不會打擾到我的起居習慣。」他安慰著自己，忽然又有些恍惚，反覆思索問著自己：「我真的有把公寓分租出去，真的有另外一個人已經住進來了嗎？」

確實，K像貓那樣無聲無息、難以感知，更像透明人忽隱忽現、飄忽不定。他問K究竟是在打什麼工，怎麼出入時間這麼難料。K說他其實是臨時鐘點工，只要時間地點能靈活配合，薪水反而比正常上班還要好許多。

但無論如何，K完全不使用廚房與煮食，幾乎不占用冰箱空間，甚至兩人共用的唯一浴廁，也察覺不出有被使用過的跡痕。K顯得離奇的生活模式，讓他覺得詫異。他也偷偷進入K的臥室幾次，看他衣櫥掛著同式樣與顏色的幾套衣褲，還有摺疊整齊的白色內衣褲，此外就什麼設備用品都沒有了。

他相信K就是一個不食人間煙火、類同六根清淨出家人的那種人，基本上就是什麼都不沾、什麼都不需要的那種局外人。然而，有一次在K床邊的紙簍，意外發現一團揉皺的衛生紙。他好奇地拿起來反覆嗅聞著，發現竟然散發出來乾涸精液的氣味。

他小心地收藏起來這團衛生紙，會不時拿出來嗅聞，並想像夜裡K在床上自慰的模樣。這樣被撩動起來的私心情，莫名地催化起他隱埋已久的慾念。他發覺自己越發在意K的舉止行為，並在這樣不能自已的過程中，逐日興起想要在身體上與K連結的巨大衝動。

他並不知道K是否察覺這一切的發生，但畢竟自己確實忍不住會主動為他做許多事情，譬如買消夜留給夜歸的他，為他適時添補牙膏、衛生紙日用雜物，會把他換下的衣褲清洗摺疊起來，還在角落留給他各樣帶著甜蜜暗語的紙條，並伴隨一些巧克力或玫瑰花的甜蜜小禮物。K就是平靜接收這一切示好恩惠，完全沒有拒絕迴避，也沒有任何答謝回禮，彷彿什麼事情也不曾發生過。

然而，一晚他遲返到家，看K房裡燈火暗著，想或者睡了或者輪值夜班，自己直接入浴室迅速沖洗，裹著浴巾回房預備入寢。他打亮臥室燈光時，發現K居然已經半躺臥在他的床上，被單露出半只裸著的身軀，用平靜無事的目光望著他。他從心底一陣哆嗦上來，手裡握住的浴巾差點滑落，完全不知該如何應對這樣突然的景況。

K用手指頭輕輕示意他轉暗燈光，一手掀開床單，召喚他身軀進入來。然後，就像全然熟悉又極度陌生的星球撞合，他們便過起有如情侶那般的固定生活。或者說，他們便像是兩個莫名就相互繞行運轉的星球，看似不相干地各自運作，其實彼此已經牢牢鎖入相同的軌道路徑裡了。

對他而言，K這樣猶如局外者以及透明人的出入起居模式，依舊從來沒有任何改變，他不知道K正在哪裡做什麼，也不知道K究竟在想在什麼。最終，他忍不住問著：

「你為什麼不能告訴我一些你未來的計畫，譬如你明天的下班時間，以及何時休班或是放假？如果不先告訴我的話，我們永遠沒有辦法相互配合，永遠無法出去晚餐、看電影，更別說一起計畫任何旅行遠遊啊！」他用略略失去耐心的語氣說著。

「我並沒有未來的計畫，我也不需要任何的計畫。我一直沒有計畫的生活到現在，不都一樣的平安而且順利嗎？」K的表情顯得困惑不解，又說：「我們兩人其實也不需要計畫，因為我們根本不擁有計畫未來的權力啊！」

「我們已經在一起，這和過去沒有固定關係時，當然完全不一樣。你知道任何出現來的具體關係，如果不用心去維護經營，早晚一定會忽然消失去的，你知道嗎？」

「如果本來就該消失去的，就不如讓它消失去吧！」K用一貫無動於衷的語氣說著。

是的，K像是一張用白墨水寫滿密碼的白紙，布置出捕蠅紙般巨大的陷阱與迷宮。他越是想要破解關於K的一切，就越覺得自己陷入黏紙的綑綁枷鎖，頭尾四肢都牢牢糾纏住，難以脫身離開。

但是，自己卻逐漸會陷入猜想臆測，甚至發怒失控的情緒狀態。他會試著尾隨K的出入行蹤，想要知道他日日工作的去處與往來的人，究竟會是在哪裡與哪些人。但是，不管他怎樣小心與認真，K就是會忽然在大街或地鐵 裡消失去，就是瞬間地從眼前徹底消失去。他不覺得K蓄意地擺脫他，因為K不是會在乎這種事情的人。K根本不在意有沒有被人尾隨，因此設法擺脫與消失去，完全不是K的思考邏輯。

因為，K是會自然而然消失去的那種人，即使你想牢牢緊跟著他，甚至付錢請專業偵探來執行，這種事情還是會照樣發生來。在他明白這樣的事實狀態後，反而越發地惶恐與爆怒，彷彿落入什麼奇怪的騙局。他會借用各種事端，來蓄意引發與K的爭執，甚至無顧忌地發出咆哮斥責的吼叫聲音，終至於亂摔屋裡物件，並手腳破壞身旁的擺設。（中）