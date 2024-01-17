我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北嶺地震30年 專家：南加強震機率99%

日經：中國噩夢是「賴川」組合 賴恐面臨北京更大施壓

湖畔往事（九）

草白

其實，看到女孩的第一眼，她就知道是怎麼回事。

「有時候，我都搞不清楚自己究竟生活在哪個時空裡，也看不見自己的生活到底是怎樣。我要從別人的反應裡，才能知道一點點……這是不是很可笑？」李槿那樣望著她，好像要從她的眼神中獲得某種答案。

廖青想，這個人還像從前那樣敏感，一點也沒變。

「我知道每個人都很難，我來這裡……」她頓了頓，到底沒能說出那些話。

「這些年，我一直努力工作，可事情一點也沒變好，甚至更糟了。我的婚姻也一團糟，和誰在一起，都要吵架，過不長久。」李槿望著她，第一次流露出失落的神情。

她的內心忽然被什麼東西撥動了一下。

「曉晚的父親是誰？你能告訴我嗎？」

李槿奇怪地望了她一眼，皺著眉，似乎有些不敢相信。但僅僅一剎那的工夫，她便決定和盤托出，「一個卡車司機。當年，我從學校出來，跟著他在路上跑了大半年，回家後發現懷孕了。我去找他結婚，他倒也爽快，但孩子生下不久……我們就離婚了。」她微笑著，好像在訴說一件與己無關的事。

「那他還在和女孩聯繫嗎？」

「或許吧。我也不知道，我早就不和他說話了。我對過去的人，一丁點情誼都沒有，連長什麼樣都想不起來了。好像從來都不認識他們。」李槿就像忽然打開話匣子，臉上表情隨之鬆弛下來，「有時候，我真想一個人過日子。不要家庭、不要朋友，一個人，自由自在，想去哪裡就去哪裡。即使沒錢也不怕，一個人生活根本不需要那麼多錢。」

她完全知道李槿在說什麼，她說的那些話也是某些時刻自己的想法。可她們這種處境的人，怎麼可能做到這些？（九）

上一則

好鄰居

延伸閱讀

才爆屏蔽劉詩詩 吳奇隆夫妻合體畫面曝光

才爆屏蔽劉詩詩 吳奇隆夫妻合體畫面曝光
加州港口改零排放車隊 暫緩實施

加州港口改零排放車隊 暫緩實施
奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案

奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案
最新研究：越來越多婦女未懷孕就先準備墮胎藥丸

最新研究：越來越多婦女未懷孕就先準備墮胎藥丸

熱門新聞

周渝的草書不拘形式，自成一格。(記者王聰賢／攝影)

虛空下筆 茶人周渝「泣露千般草」書法個展 狂野寫心境

2024-01-11 06:00

幸福的退休生活

2024-01-12 01:00
想樂∕圖

母親與她的兄姊

2024-01-14 01:02
美國芝加哥青年旅舍坐著年輕旅人的交誼廳。（林禹瑄．圖片提供）

青年旅舍沒有青年

2024-01-10 01:02

丟的不只是錢包

2024-01-09 01:00

難忘的一餐

2024-01-13 01:01

超人氣

更多 >
走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子

走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子
好市多五元烤雞 做成美味簡單的一周菜單

好市多五元烤雞 做成美味簡單的一周菜單
酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂

酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂
「繁花」火了 91歲爺叔為好劇本賣房 網讚「德藝雙馨」

「繁花」火了 91歲爺叔為好劇本賣房 網讚「德藝雙馨」
華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案

華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案