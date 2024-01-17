其實，看到女孩的第一眼，她就知道是怎麼回事。

「有時候，我都搞不清楚自己究竟生活在哪個時空裡，也看不見自己的生活到底是怎樣。我要從別人的反應裡，才能知道一點點……這是不是很可笑？」李槿那樣望著她，好像要從她的眼神中獲得某種答案。

廖青想，這個人還像從前那樣敏感，一點也沒變。

「我知道每個人都很難，我來這裡……」她頓了頓，到底沒能說出那些話。

「這些年，我一直努力工作，可事情一點也沒變好，甚至更糟了。我的婚姻也一團糟，和誰在一起，都要吵架，過不長久。」李槿望著她，第一次流露出失落的神情。

她的內心忽然被什麼東西撥動了一下。

「曉晚的父親是誰？你能告訴我嗎？」

李槿奇怪地望了她一眼，皺著眉，似乎有些不敢相信。但僅僅一剎那的工夫，她便決定和盤托出，「一個卡車司機。當年，我從學校出來，跟著他在路上跑了大半年，回家後發現懷孕了。我去找他結婚，他倒也爽快，但孩子生下不久……我們就離婚了。」她微笑著，好像在訴說一件與己無關的事。

「那他還在和女孩聯繫嗎？」

「或許吧。我也不知道，我早就不和他說話了。我對過去的人，一丁點情誼都沒有，連長什麼樣都想不起來了。好像從來都不認識他們。」李槿就像忽然打開話匣子，臉上表情隨之鬆弛下來，「有時候，我真想一個人過日子。不要家庭、不要朋友，一個人，自由自在，想去哪裡就去哪裡。即使沒錢也不怕，一個人生活根本不需要那麼多錢。」

她完全知道李槿在說什麼，她說的那些話也是某些時刻自己的想法。可她們這種處境的人，怎麼可能做到這些？（九）