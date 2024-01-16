有天晚上，裴崇任出去上廁所的時候，確實聽到畫室裡傳來隱約的歌聲。裴崇任以為是學生聚會，心想半夜不睡覺，這些學生胡鬧得緊。裴崇任咳嗽一聲，拿出師道尊嚴，邁著方步一步步向前走，心裡琢磨著怎麼訓斥學生。

越走裴崇任越覺得不對勁，這歌聲不像是少年能唱出來的。歌聲悲切，充滿了淒涼厭世之意，音域跨度極大，前一句尚在金戈鐵馬，後一句就氣若游絲，如惡鬼夜哭。秋風起，鬼聲瑟瑟。裴崇任渾身冷汗如雨下，兩條腿不住地篩糠，如被人下了「定身咒」般釘在地上。

這時畫室突然傳來一陣淒厲的女人笑聲，裴崇任如噩夢驚醒般扭頭就跑，悶著頭、瘸著腿、打著彎回到宿舍，一頭栽倒在床上大病一場。

裴崇任想到院長鄙視的表情，心中窩火無比，膽量也頓時大了許多。烈日炎炎下，裴崇任已經感受不到絲毫鬼怪的恐懼，他不住地給自己打氣，暗道自古邪不壓正，這魑魅魍魎沒什麼好怕的。裴崇任到市場買了幾部佛經，放在辦公室供奉起來，每日香火不斷，又去呂洞賓祖師的道觀裡請了符咒貼滿牆壁，釋道兩家雙劍合璧，不信鬥不過一個小鬼。等到一切準備停當，裴崇任叫了幾個學生徹夜打牌，等待鬼魅現身時，來個甕中捉鱉。

等了半個多月，鬼魅沒有等到，教育部 門的突擊檢查團來了。這段時間學校正在進行國家項目驗收工作，實驗室建設是其中一個關鍵環節。本來實驗室驗收沒有畫室什麼事，學院也本著多一事不如少一事的原則，沒有設計領導檢查線路外的工作。沒想到領導檢查完實驗室後，對藝術學院的工作非常滿意。（五）