整個廣場屬於我（二）

王幼嘉／圖

楊雪梅的穿衣服打扮、語言風格等等，走嬌嬌女路線。身材也像嬌嬌女，從後面看，她無疑是位二十來歲的妙齡少女，比她親生的女兒大不了幾歲。她手巧，不僅點心做得出色，獨一無二，裁縫、針織、插花等等，但凡是與美沾得上邊的都比平常人強。所以她跟托尼吹牛皮時說，等以後點心做膩了轉行，去開時裝店掙大錢。

沒有愛情滋潤的詩妍心情煩躁，嫌楊雪梅老是過來騷擾檸檬，損她，說：楊阿姨你啥都懂，有時我不得不懷疑你是仙女下凡，不是人！

哪怕自己當天辟穀不吃飯，楊雪梅也要餵流浪貓，給牠們換新鮮的自來水。她發現大多數貓貓喜歡喝帶有漂白粉味道的新鮮水，不忙的時候她會站在一旁，欣賞貓喝水，帶刺的舌頭在水面舔得飛快，「巴嗒巴嗒」響。可惜流浪貓們警惕性太高，只享用她的糧食和水，不肯與她親近，令她有時覺得自己對牠們那麼好很是犯賤。

她之前一天餵貓兩次，後來發現有幾個老太太，晚上會過來投餵，就減少了一次。天氣不好的時候，老太太們不來，也不管另外一個碗中的水髒了沒，甚至有沒有水都視而不見。楊雪梅跟詩妍抱怨，老太太們餵貓是為了積福報，不是真心憐憫那些小可愛，又自私：又功利。

她認為詩妍也是愛貓之人，因為詩妍在自己的奶茶店，用繩子拴著養一隻看起來笨得要死的咖啡 貓，買很貴的貓糧、貓罐頭，餵很多，讓這隻絕了育的公貓胖得像孕婦。檸檬大概習慣了身上那根繩子了吧，每天安靜地趴在同一個地方，不跑動、不叫喚，吃完睡，睡醒吃。

詩妍給楊雪梅做奶茶，多加了兩片檸檬，心裡在念叨：看不把你的牙酸倒！

楊雪梅喝一口檸檬茶，說楊建國的母親去世了。詩妍愣了一下，感覺一股冷氣從腳底直衝腦門。等她穩住心神，想問仔細一點，楊雪梅已經不知去向。

離開詩妍視線的楊雪梅沒有直接回自己的小店，而是繞旺財廣場轉圈圈，跟各位小店的老闆打招呼。她穿了條新裙子，比平時更加熱愛社交。手中牽著的曲奇，情緒也高漲，在好幾個地方撒尿標記地盤。一隻蹲在樹下的流浪貓衝著曲奇大喊大叫，有示威的意思。曲奇訕訕然不甘心，卻又不敢和貓貓開戰。以前曲奇跟貓打架，全部慘敗收場。

一人一狗好不容易回到自己的店裡，狗被拴在店門外，楊雪梅進屋，正好聽見「叮」的一聲響，烤箱裡的點心烤好啦！弄出來，再烤一箱，又給剛才烤好已經放涼了的加包裝。

旺財廣場很小，是十多間小店鋪環繞起來的兩三畝地。其實也不是大家理解的那種廣場，是社區裡面一個功能性公園改造而成的生活休閒區，中間保留了滑梯、單槓、雙槓、沙池，還有乒乓球桌和幾張閃閃發光的不鏽鋼長椅。除了髮廊、牛腩粉店和棋牌室，別的小店全部由單車房改造而成。

說白了，這裡是個很舊的社區──現在新建的樓房有地下停車場，早就沒有單車房這種骨董了──全是八層以下沒有電梯的老房子。有棵高山細葉榕，樹冠又大又厚，根鬚錯落有致，從半空垂落下來，像極了電影中的人工布景。網紅牛腩粉店的老闆陳傑倫，在樹下擺幾張簡易桌椅，在樹枝上掛上流水長條彩燈，開燈以後美輪美奐。

陳傑倫有次對楊雪梅說：你那間店一天也沒幾個客人來買東西，你的東西不是賣給熟客，就是美團跑腿，沒必要花錢租店面。

楊雪梅說：不租店面能省點錢，但是不過癮，沒有做老闆的感覺。

楊雪梅的店只朝外開有一個小窗戶，不允許客人進店。她說買點心不需要進到屋裡面，打包回去全家一起吃多溫馨！所以她的門店是純粹的作坊，私人領地。她在店裡擺張懶人椅，得空就把自己放倒享受。她愛極了烘焙點心散發出來的味道，醇醇的香味，有幸福的感覺。

拴在門外的曲奇，繩子不知是牠自己掙脫，還是被什麼人解開了，進來使勁在楊雪梅身上蹭啊、舔啊，還尿了兩處以標記地盤。楊雪梅啪啪打幾下屁股，重新把牠弄到門外拴緊。

楊雪梅出門拴狗，突然看見自己的女兒端坐在隔壁陳傑倫的牛腩粉店中，左手手機、右手筷子，正在吃那名氣很大的網紅牛腩粉，驚詫得下巴合不攏。走過去，雙手叉腰站在女兒面前，很想一巴掌拍過去。女兒說太餓啦，聞到牛腩的味道挪不開腳。楊雪梅自然知道，女兒置自己於無形不是因為餓，是因為陳傑倫。（二）