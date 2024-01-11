薛慧瑩／圖

戴眼鏡的、暗黃的臉，在夜色中更顯晦暗無光。她吃得很少，幾乎不碰肉，廖青懷疑她嚴重營養不良。

前面就是湖濱區了，臨湖那一帶全是民宿 ，玻璃外牆，星星點點、閃射的燈光，夜幕下像是發光的音樂盒。來之前，她在網上查過資料，知道是整體改造，完全變了模樣，但沒想到會變得這麼厲害。最終，導航將她領到一條黑色沙石小路上，腳下傳來沉悶而窸窣的聲響，好像這條臨時鋪設的道路下面，還藏著一條通往過去的路。

廖青不知道要不要繼續走下去，但湖的氣息已撲面而來。空氣中聚集起越來越多的水氣，清冷而黏稠，熟悉的感覺又回來了。燈光從高處的樹枝及低矮的草叢裡透出來，在空中某處形成神祕的交會，她迫不及待地向著光影深處走去，好像那裡有她渴望的所有答案。

幾乎不費任何周折，她看到「湖畔旅舍」幾個白色楷體像是從水霧裡浮現而出，落在那淺色木牌上。她逕直推門進去，目光尋找著那熟悉的身影。前檯女孩告訴她，李姊有事去縣城了，不過很快就會回來。

廖青心想，會不會和曉晚有關，難道曉晚出事了？女孩只說，李姊交代過，讓她住二樓離湖最近的房間。「您肯定是她最重要的客人吧？」說完，女孩大膽地望了她一眼，好像要從她身上發現某個深藏不露的祕密。

廖青想，這女孩身上倒有李槿當年的影子，和曉晚完全不同。

女孩將她領到二樓靠東面的房間，粉綠色牆體、松木家具，床也是松木做的，卻漆成與牆體同色系的綠。床前地板上鋪著一層條紋狀的苔蘚綠地毯，給人湖底深處的清涼感。房間通大露台，青綠色瓷磚地面上擺著戶外桌椅和遮陽傘，羅馬柱的藍綠色欄杆圍成一圈，讓她再次想起月光下的影湖。影湖就橫在窗外，兩面是竹林，一面是石頭灘，但黑暗裡什麼也看不見。

「明天一早就能看見湖。湖水是藍色的，有時候是綠色的。早晨和黃昏的時候最美。運氣好的話，還能看見白鷺，一種黃嘴大鳥，但很少見，一般人見不到。」女孩語速飛快，好像要把這裡發生的事情一股腦兒全告訴她。

女孩叫蓓蓓，二十三歲，高中畢業就出來做事了，會直播帶貨，也會搞團建活動──廖青在李槿的朋友圈裡見過她。要是曉晚能有她一半活潑就好了。

她怔怔地望著那女孩，好久沒有說話。

「您可能還不了解，這裡的湖太神奇了，不同角度看上去，顏色都不同。很多時候，你都搞不清楚它到底是什麼顏色。」女孩絮叨著，分明將她當異鄉人了。

這幾年，廖青身上蒙城人的特點越來越不明顯，習慣性地使用普通話──它們早成了她的下意識語言，無須思考便脫口而出。但總有些時候，她感到自己身上的某樣東西還丟在這裡，還在原地等著她。當這麼想時，她就想回來看看。

這晚，她躺在松木大床上，當閉上眼睛，家中男孩的臉慢慢浮現在眼前，茫然而混沌的眼神，好似對世上一切都喪失興趣。半夜，一絲微弱的哭聲侵入耳膜，就像有外力在撥動一根塵封已久的琴弦。睜開眼睛，眼前一片黑，好似還在夢中。遮光簾外大概也一團漆黑。下半夜再次聽見哭聲。這回，那聲音顯得蒼老和壓抑，好像來自一個年老失獨的婦人。再次睡去時，哭聲消失了，風聲和水波的晃蕩聲輪番出現，還有隱隱來自群山之間的呼喊。

她們那屆同學大概沒人會忘記那個夜裡發生的事。十一月底了，他們還在深夜的山上找人，手電筒的光束落在灌木叢中，耀目的光線好像可以照亮泥土深處蟄伏的昆蟲，但沒有照見他們想要尋找的人。那個叫小菊的女孩並不在山上，她躺在湖底，和打水漂時玩過的石頭躺在一起。那張喪失時間的臉，像水底的石塊，安靜而無知覺地睡去，可以睡上很久很久。

那年冬天，她們想紮一個用紫色花瓣做的花環送給她，但找遍整個縣城也沒有那種花，只有黃色與白色的菊花，要不就是五顏六色的絹花和塑料花。

葬禮後不久，李槿便失蹤了，書本和學習資料還留在課桌洞裡，只帶走換洗衣服和日記本。不久，寒假來臨，卡車運走梁老師的家具。他被停職了，也有人說他被調到更偏遠的鄉下學校。離高考 還有七個多月，廖青的母親從外地趕回，帶她去看醫生。那個中年男醫生給她開了一種圓形藥片，囑咐她每晚睡前按時服下，起先是兩片，後來慢慢減至半片。（三）