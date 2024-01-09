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夢碎他鄉（七）

鶴望藍

電話那邊又傳來可怡爽朗的笑聲，笑聲是那麼舒心暢快。那個時候，可怡真的是意氣風發，連說話的聲調都是飛揚的。那個時候，可怡終於和她心愛的人雙宿雙棲。為了他放棄了國內的一切，遠走他鄉，無怨無悔，甘之如飴！

於是，她們約定每星期六等可怡的餐館打烊，電話亭人不多的時候通電話。就這樣，她們在電話上度過了許多個星期六的晚上。

電話裡，可怡事無巨細都一股腦地倒給梓菁。梓菁雖沒去過澳洲，可是隨著可怡的描述，彷彿身臨其境。她可以想像，可怡深夜下了班，趁著夜色繞道來到這個被做了手腳的電話亭。昏暗的路燈下，立著一個電話亭，可怡躲在亭子裡，和她講了一個鐘頭又一個鐘頭。夜色深沉的大街空無一人，迴盪著可怡的笑聲。

電話那邊的可怡總是那麼風趣，語速飛快，措辭富有感染力。她口中的澳大利亞是隨處可以看見袋鼠、終日陽光燦爛、放眼都是一望無際的平原。還有，她打工那裡的老闆非常可惡，她天天撮合其他同事給老闆使心眼。

忘記過了多久，這個星期六電話被終止了。大概是電話公司發現了這個特殊的電話亭，電話使用率特別高，卻收不到費。後來，大家不再使用街上的公共電話亭了。漸漸的，人人開始有手機。再後來，微信興起。大家的聯絡方式已不能同日而語。不過，這些變化可怡都無緣看見。

車子在雪梨的大街小巷穿行。望著車窗外陌生的景象，梓菁已找不到可怡原先的住處。也不需要找，梓菁無意再回到那個傷心地，只是任由思緒在這個時空飄揚……（七）

微信 澳洲

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