我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

復旦「流浪留美博士」被爆每周到賭城 輸到破產

波音737 Max空中驚魂 亞裔乘客發告別短訊「我不想死」

艾比的煩惱（二○）

顧艷

母親的頭髮有些花白了，是那種憔悴暗淡的花白。她在家穿著隨隨便便的衣服，擦地板時不知從哪裡跑出來一隻小老鼠，一眨眼工夫就鑽到床底下去了。床底下都是她放著的雜七雜八東西。她怕老鼠咬壞東西，整整花了一上午做清理工作。

她疲憊、絕望，眼前一片黑暗。

雨天總是讓母親有點不知所措，窗外那些灰黑色的屋簷，有時在瞬間突然壓在她胸口，令她喘不過氣來。這時她總是慢慢地聚攏腦海裡那些五彩繽紛的顏色，想起一些雞零狗碎的往事。

那天傍晚，母親好像與陳姨約好了似的，在唐人街上相遇。可是她們老遠打著招呼，卻怎麼也走不到一起。樹和人的形狀模糊一片，如同平面和布景不斷向後面倒退。兩個老女人花了很大力氣，終於走到一起了；可是彷彿都接近癡呆狀態，想傾訴，腦子裡空空的沒有語言。

這時母親看見一個熟悉的女孩身影，正與一個白人並肩而走。母親突然敏感起來，想追上去看個清楚，陳姨卻挽著她的手原地不動。

一晃眼，那個女孩就消失在人群中了。陳姨仍然緊緊地挽著她的手，站在原地不動。母親感到身旁的人流移動得更快了，簡直令她頭暈目眩。她身上開始發熱，渾身癢癢的，一種新奇的感覺，就像螞蟻從她的體內往外湧動。母親突然大嚷道：「螞蟻，成千上萬的螞蟻。」

陳姨說：「誰不是螞蟻啊！你終於開竅了。」

母親說：「開什麼竅？你把我拉住幹什麼，害我沒看清楚，到底是不是艾比和我們家對面那個白人在一起！」

艾比下班回家時，唐人街上熱熱鬧鬧。黃昏的小巷子裡，兩個中國老太太在竊竊私語，聲音時高時低。（二○）

上一則

飛虎隊老英雄何永道辭世 享嵩壽103歲

下一則

鬥智鬥勇付話費

延伸閱讀

艾比的煩惱（八）

艾比的煩惱（八）
消失了八卦雜誌的美髮店

消失了八卦雜誌的美髮店
艾比的煩惱（七）

艾比的煩惱（七）
艾比的煩惱（六）

艾比的煩惱（六）

熱門新聞

「蘇軾書前赤壁賦 (局部) 」獲文化部指定為國寶。（本報資料照片）

委屈了16年 故宮「蘇軾書赤壁賦」終於當上台灣國寶

2024-01-04 23:00

來美國十年有感

2023-12-31 01:00

父女情緣

2024-01-01 01:00

沒有漂亮又忠實的女人嗎？

2024-01-02 01:01

學到教訓

2024-01-02 01:00
冰島有名的熱狗亭，吸引來此的各國遊客。（典樂．圖片提供）

寒天極地覓美食

2024-01-05 01:02

超人氣

更多 >
被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了
在好市多買金條划算嗎？一文報你知

在好市多買金條划算嗎？一文報你知
「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…
2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人

2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人
飛機窗戶半空飛走 阿拉斯加航空停飛波音737-9機隊

飛機窗戶半空飛走 阿拉斯加航空停飛波音737-9機隊