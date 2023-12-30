收到消息的媽媽悲痛欲絕，東拼西湊了路費，把十四歲的姚蔓舒託付給了鄰居照料，自己和爸爸一起去給舅舅奔喪。誰知搭乘的客車在路上遭遇了泥石流，一車人都沒活成。姚蔓舒回憶起這一段時，總覺得那個冬天的雨特別多，一直下、一直下，像是要幫著自己把這一輩子的眼淚都流乾一樣。

後來街道和民政部門，出面幫姚蔓舒的父母料理了後事，可後續姚蔓舒的去向成了問題。爺爺、奶奶、姥姥、姥爺、父母、舅舅都已離世，她已經是個實實在在的孤兒了。可姚蔓舒卻突然想起來，自己還有個素未謀面，只在照片裡見過的舅媽。

舅舅沒有孩子，舅舅曾經在信裡隱晦地跟媽媽解釋過，說是妻子的身體不好，大夫說不能懷孕。有人勸他乾脆再找一個，男人畢竟還是得有個後的。可舅舅卻只是淡淡一笑，不置可否。他和舅媽的感情很好，隨信寄來的兩人合影裡，舅舅摟著舅媽，舅媽把頭靠在舅舅的肩膀上，兩個人的臉上都是含情脈脈。

姚蔓舒記得舅媽的名字：劉曉萍。她哭著求片警、求居委會的人，能在送她去孤兒院之前，試著跟舅媽聯繫一下。媽媽總說舅媽是個心軟的好人，她那麼愛舅舅，說不定會願意收留舅舅家裡的遺孤。

這本是姚蔓舒不抱希望的事，算是垂死掙扎。她雖然只有十四歲，可也知道孤兒院不是什麼好地方。誰知道卻讓她賭贏了，民政系統負責溝通的人過來告訴她，說劉曉萍同意照顧她。

居委會的大嬸陪著姚蔓舒，一起去火車站接舅媽。出站口，她注意到一個穿著呢子大衣的瘦高個女人，正遠遠地看著她，她左邊的胳膊上也跟自己一樣，戴著一個黑箍。（六）