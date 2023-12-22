趙梅英／圖

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佳琪站在落地的大鏡子前，打量著自己。鏡中的中年女人，皮膚白皙無瑕，遮瑕膏將臉上細小的斑點遮掩得無影無蹤。眼角有細微的皺紋，那是化妝品也無法蓋住的歲月痕跡。高䠷身材，不胖不瘦，一件高腰的長袖紫色連衣裙，恰到好處地遮掩了小肚腩，展現出她優雅修長的曲線。四十五歲的她有中年女人的成熟韻味，但依然保持著年輕時亭亭玉立的風姿。

佳琪滿意地從鏡子前走開，又在家裡巡視一遍。今天輪到她家主持同學聚會，她一早便開始忙碌，家裡已經打掃得窗明几淨。臥房裡的被子鋪得整整齊齊，淺黃色小橘花的被套佔據了臥室中心，滿室明媚的秋意。本來聚會在樓下，但是中國人往往有參觀房子的習慣，沒準又有人上樓來看臥室。

佳琪走到樓下。房子還很新，一樓全部是櫻木地板，漂亮潔凈，微微泛著溫暖的光澤。九月初秋的日子，氣候宜人。幾盆蝴蝶蘭、百合花和富貴竹錯落地放在門口、書房和飯廳。

飯廳的餐桌上放著餐館外賣的食物，一大盆擺得像花瓣似的壽司放在中間，邊上是燒賣、蝦餃和春捲，另外還有佳琪準備的涼菜，醬牛肉和素燒鵝。

老章正在廚房裡，準備他的拿手菜烤鴨。廚房所有的檯面都是淺色花崗岩，在燈光下熠熠閃光。中心島桌上放著他們準備的熱菜，有香菇菜心、香烤鱸魚、蘆筍炒蝦、筍乾燒肉。

老章看見佳琪走過來，眼睛一亮，笑道：「打扮好了？很好看嘛。」

老章比佳琪大四歲，清秀的臉上戴著淺色框架的眼鏡，高高大大，儀表堂堂。這次同學聚會是老章的同班同學和家屬，說起來同班同學在美國相逢實屬難得，但是他們班在大華府 地區卻不少。他們來自氣象學院，這個領域專業性太強，在美國只有華府地區對這個專業需求略多。他們班上出國的有十位，其中六位在本地。

俗話說，遠親不如近鄰。在美國的第一代移民 ，鮮少有親戚在美國，難得有同班同學共處一地，免不了來往密切。他們這六個同學、五個家庭，每隔三個月就聚會一次，各家輪流作東。

「叮咚」門鈴響起，第一個到的是燕霞和老史夫婦，帶著他們十六歲的女兒Cindy和三歲的兒子Kevin。老史剛過知命之年，身材乾瘦，其貌不揚，還有點雞胸，頭髮也略有花白。可是燕霞卻年輕漂亮，依舊水靈得很。他們兩個在一起，就好像是一株逐漸乾枯的秋樹和一棵鬱鬱蔥蔥的夏樹。

老史是他們同學中最晚結婚的一個。當初他年過三十二，依舊沒有女朋友，他母親在國內急得不行，大張旗鼓地為他張羅。燕霞當時二十二，沒有考上大學，在縣城的百貨商店工作，一心想出國。燕霞的姨媽跟老史的母親一個單位，便給兩邊牽了線。

老史在母親寄來的一堆女孩照片裡，一眼看中燕霞。那時的她一張紅蘋果般的圓臉，一雙圓圓的大眼睛，整個人飽滿豐盈，散發出生機勃勃的氣息。老史知道自己有點乾癟，所以這種飽滿的生命力對他有特別的吸引。

燕霞對老史也很滿意，她一心想出國，嫁人是最容易的捷徑。老史雖然不是帥哥，但也不醜；雖然大了十歲，但也不是那種糟老頭，人家是風華正茂的留學生。兩個人通信了半年之後，老史的母親走後門給他們辦了結婚證。其後燕霞辦了陪讀的護照和簽證 ，就做為「郵寄新娘」直飛美國，來到老史的身邊。

燕霞雖然學歷不高，還有點虛榮，但本質樸實善良。老史雖然外形欠佳，而且性格木訥，但內秀有才。他們婚後不久便生下了Cindy，女兒長相隨父，容顏平平，好在學習能力也繼承了父親的基因，成績出類拔萃，中學考入了magnet school。

燕霞生Cindy的時候太辛苦，母親簽證被拒、老史工作繁忙，她一個人帶孩子，身心俱疲，所以一直不想再要孩子。十三年後意外懷孕，生下兒子Kevin。（一）