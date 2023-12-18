騎腳踏車的人（一八）

「婚禮也越簡單越好，最好在律師辦公室舉行，拿到婚書就可以了。」琳達竟然胸有成竹。

下午，琳達到烘焙雜誌上班，曼特還在銀行裡，芮內打了一連串電話，安排兩個孩子的婚禮。最後一通電話打給在「藝廊」商圈內的香奈兒分店經理，給了她琳達的身材尺寸，訂做套裝：「乳白色細毛料，上衣小開領，窄裙，右側摺疊開衩，裙長直落腳面。」商定三天後，帶琳達去「試穿」。

三天後的下午，芮內開車到雜誌編輯部接琳達。大門口，同琳達站在一起的是老熟人，雜誌總編輯。總編輯快步來到車窗前：「施密特夫人，我有一個問題。」

「你只有一個問題嗎？」芮內滿面春風。

「只有一個問題，不耽誤您的行程。那杏仁蛋糕可否用代糖取代蔗糖？」

芮內正色道：「想來你已經試驗過了，口感如何？」

「沒有差別。」

「那就好。我不喜代糖，只用蔗糖。但別人很可能喜歡代糖……。」

「了解。謝謝您。」總編輯滿臉喜色，揮手道別。

琳達看著這一幕，深切了解，芮內這位烹飪高手在總編輯心目中，根本是百科全書、無所不知的烘焙大師，遂問道：「您不覺得代糖『比較健康』？」

芮內微笑：「天然食材永遠是最健康的。這是我的認知。」

琳達只知道，今天的行程是試穿婚禮所需新衣，完全不知是哪家裁縫店。但她小心地穿了最好的內衣，甚至穿了唯一的一雙絲襪，希望自己這個從未走進裁縫店的人不至於出狀況。萬萬沒想到，車子徐徐開進了「藝廊商場」車道，「代客泊車」的兩位帥哥笑臉迎人，為芮內與琳達開啟了車門。（一八）