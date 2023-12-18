我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「走線人」荒漠拘留營直擊 生存臨嚴峻挑戰

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

騎腳踏車的人（一八）

韓秀

「婚禮也越簡單越好，最好在律師辦公室舉行，拿到婚書就可以了。」琳達竟然胸有成竹。

下午，琳達到烘焙雜誌上班，曼特還在銀行裡，芮內打了一連串電話，安排兩個孩子的婚禮。最後一通電話打給在「藝廊」商圈內的香奈兒分店經理，給了她琳達的身材尺寸，訂做套裝：「乳白色細毛料，上衣小開領，窄裙，右側摺疊開衩，裙長直落腳面。」商定三天後，帶琳達去「試穿」。

三天後的下午，芮內開車到雜誌編輯部接琳達。大門口，同琳達站在一起的是老熟人，雜誌總編輯。總編輯快步來到車窗前：「施密特夫人，我有一個問題。」

「你只有一個問題嗎？」芮內滿面春風。

「只有一個問題，不耽誤您的行程。那杏仁蛋糕可否用代糖取代蔗糖？」

芮內正色道：「想來你已經試驗過了，口感如何？」

「沒有差別。」

「那就好。我不喜代糖，只用蔗糖。但別人很可能喜歡代糖……。」

「了解。謝謝您。」總編輯滿臉喜色，揮手道別。

琳達看著這一幕，深切了解，芮內這位烹飪高手在總編輯心目中，根本是百科全書、無所不知的烘焙大師，遂問道：「您不覺得代糖『比較健康』？」

芮內微笑：「天然食材永遠是最健康的。這是我的認知。」

琳達只知道，今天的行程是試穿婚禮所需新衣，完全不知是哪家裁縫店。但她小心地穿了最好的內衣，甚至穿了唯一的一雙絲襪，希望自己這個從未走進裁縫店的人不至於出狀況。萬萬沒想到，車子徐徐開進了「藝廊商場」車道，「代客泊車」的兩位帥哥笑臉迎人，為芮內與琳達開啟了車門。（一八）

上一則

「Show Me Taiwan」活動溫哥華登場 加拿大人打卡愛台灣

下一則

婆媳恩怨三十年（下）

延伸閱讀

騎腳踏車的人（四）

騎腳踏車的人（四）
普選結束 選票反映關鍵議題民意

普選結束 選票反映關鍵議題民意
未住選區內？周國東回應早已更改

未住選區內？周國東回應早已更改
李琳達拚連任 籲選民積極投票

李琳達拚連任 籲選民積極投票

熱門新聞

往事知多少

2023-12-13 01:02
顏寧儀∕圖

中國筷子

2023-12-11 01:02
四十年前的阿拉巴馬大學校慶遊行。（趙橋．圖片提供）

走入美國南方的老中留學生

2023-12-16 01:02

我想和你虛度此生

2023-12-14 01:01
倩華∕圖

婆媳恩怨三十年（上）

2023-12-17 01:02
作者旅途中意外獲贈的公婆人偶。（語云．圖片提供）

不求回報的善意

2023-12-15 01:01

超人氣

更多 >
自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測
美國現象／不掃落葉受歡迎 但這兩個地方還是要掃

美國現象／不掃落葉受歡迎 但這兩個地方還是要掃
債市投資人預期：聯準會將全速降息

債市投資人預期：聯準會將全速降息
華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現

華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現
拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛

拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛