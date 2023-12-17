薛慧瑩／圖

秦鷗驀地振作起精神，多年來，她著眼在失敗的、沒達成的事情上，一步步消耗自身能量。她很感激克莉絲汀的提攜，「你說得對！我應該嘗試接受這份工作，謝謝你！」

回家後，秦鷗環顧四周，不敢相信自己正過著無味、無色的生活。她以極快的速度將生病時穿的衣服，還有那些太小、太大、太長、太短，種種不合體和捨不得丟的物件，一律請君入甕，倒進垃圾袋。

最後，撥動高櫃的儲藏物時，從中飄落下來女兒周歲穿的粉色小斗篷和小帽子。她用手搓揉，彷彿還能聞到那濃濃的奶香味。想到當時襁褓中的女兒甜蜜靈動，如今關係卻變得僵化、疏離，不禁數度哽咽。

清晨時分，一臉憔悴的她開車把十多袋雜物，載去附近的慈善機構統統捐掉。然後，找了家戶外餐廳，好好地享受午餐。看著往來的行人眉開眼笑，她也感染了絲絲喜悅，彷彿天空更藍、花兒更美了！

餐畢，轉去商場，慢慢挑選幾套職業裝和晚裝。她無須再用黯淡的衣服來遮掩身體，因為，她的病早已痊癒，可以隨心所欲，披上色彩斑斕的衣飾，再度投入繁花似錦的新世界。

三天後，秦鷗離家了，留給余碩一封信。

2

上海經過疫情 的衝擊，失去了些許光芒，但是秦鷗期待新生活的心是急切的。她路過自己當年騎車的路線，感覺法桐樹更高大，樹蔭連結得更加密實。樹下的小店都消失了，添加了不少摩登時尚的餐廳，也多了光鮮的百貨商場。下榻浦西舊城的旅館後，她去了新開發的商區走一圈，見到好多自己在美國都沒見過的商品，骨董瓷片鑲嵌的項鍊、新潮的青花瓷器、改良式的中式古典桌椅，彷彿紛亂的心也隨著眼見之物沉澱下來，不用質問自己從何而來、為何而來。

秦鷗約了高中期間最要好的同學徐淇見面。徐淇在班裡的成績比秦鷗差些，沒有進入重點大學，也就沒有機會被公派出國。她留在上海讀書、工作，是個典型不思離鄉背井的女孩。當然，這多半得益於她從商的父親，家境殷實，認為沒必要讓孩子出去受苦。難得的是，徐淇實事求是，穩穩當當做自己擅長的環境規劃建築工作。

徐淇進了餐廳，一身黑色薄風衣，搖曳生姿，胸前戴著銀色長方形環扣項鍊，同款耳墜，輕奢重金屬風。秦鷗都快認不出她，驚呼：「你太漂亮了！」

徐淇樂得和秦鷗緊緊擁抱，嚷嚷著：「疫情把大家悶壞了、餓壞了，現在不追求快樂，待何時？我特別找了這家老上海舊宅改建的咖啡 館，主要負責人是一對年輕的台灣夫婦，特別勤快，也不趕客人。我們可以好好聊聊！」

秦鷗不知上海有這麼多新品種的茶和糕點，她掃描菜單：正山小種、祁門紅茶、雲南滇紅，還有英式的伯爵茶和多種果茶。

「我都不知如何選擇了。」

「飯後喝水蜜桃果茶，搭配西班牙蜂巢蛋糕，這樣比較不膩！」徐淇行事果斷，把餐點都選好，轉身拿出個小禮盒遞給秦鷗，「來的路上看到髮飾店，特意買的！」

「哇，這麼時髦，是給我女兒戴的吧？」

「不是！是給你戴的！別忘了，我們還沒老呢！」

「對、對，還年輕！」秦鷗眉開眼笑。

琥珀色髮夾上有金色小點，密密一排，點成兩個英文字「I Dream」，另一個是「I Wish」。夢想與希望，宛如黃浦江上來回船隻的光亮，點燃了青春的記憶。

這麼多年雖然兩人偶爾有書信來往，也只是停留在表面的問候，能面對面說話，實在是太幸福了。

聊著、聊著，徐淇想起大考前，同校有名男孩曾經透過她，探詢秦鷗家的住址。她好奇地問：「後來他去找你了嗎？你沒和他好？」（二）