就連母親也打起了鼾聲。她閉上眼睛，她睏了。她開始希望有人叫她上床睡覺，但是沒有人。這時候她想，也許她本來就不是這家的孩子，他們也不是她的親生父母，她一定還有另外的父母。有一天，他們會來找她，把她領走，去過另一種生活。小箏覺得她一生都在等待，但一直到她的父母都去世了，並沒有人來尋找她。

她輕輕爬上床，拉開窗簾，看到暗藍天幕上的星星，小星星。她努力睜大眼睛，數星星，月亮彎彎，啟明星在月亮邊上，好像一個隱身的小孩提著燈籠。星星點燈。小箏慢慢地閉上眼睛。

5

至於柔莉是怎樣出走的，小箏現在也記不起來了。唯一記得的，是早晨柔莉去趕校車，帶上了她喜歡的動漫 書。

小箏說：你帶書幹什麼？上課就要專心聽講。

柔莉彎腰穿她的鞋，鞋底有閃爍的光，一走就會響一聲，孩子們就知道是柔莉來了。她一邊穿、一邊唱歌，唱得水一樣光滑，甜甜柔柔的童音，每個音節都很準，每個拐彎都完美。

小箏愛撫地摸一下女兒的頭。柔莉卻擺一擺頭，躲開了。小箏想起羅斯夫人，她是小鎮上唯一的鋼琴老師，孩子們都跟她學鋼琴。小箏也把柔莉送去，每次半小時。結束時羅斯夫人從屋裡跑出來，臉龐紅撲撲的，像玫瑰一樣。本來羅斯夫人的臉色是蒼白的，額角爆出的青筋都看得清楚。

小箏嚇了一跳，心中亂跳，以為柔莉做錯了什麼事。沒想到平時矜持的居高臨下的羅斯夫人，竟然一把抓住小箏的手，說柔莉是天才。

天才。我教了二十年鋼琴，都沒見過這樣的孩子，一上手音就是準的。我還從沒有看到哪個孩子，在半小時，就學會了一支曲子。（七）