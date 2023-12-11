騎腳踏車的人（一一）

終於，感恩節之後的一個晚上，在溫暖的壁爐邊，捧著一杯滾燙的蘋果汁，曼特溫柔地開口：「我認識了一位女性朋友，在我們的關係進一步展開之前，我想帶她來這裡，請您看看……」

芮內心頭一陣刺痛，兒子帶著未婚妻進門的時候，生米早已做成了熟飯，斯噶特和自己除了點頭稱善，還能說什麼？於是她不但表示對這位「女性朋友」的歡迎，而且熱切地期待著曼特多談一點。

不等芮內提出問題，曼特就開口了：「琳達從小生活在寄養家庭，寄養父母領養了八個孤兒，每個孩子都有地方政府的資助。琳達不喜歡說話，不喜歡今天的年輕人都熱中的一切。她一心一意等到十八歲便可以搬出去。果真，她進入大學學習英語文學，搬進了大學附近的民宿 ，同兩個外國女學生分攤地下室租金 。她馬上就要畢業了，正在找工作。為了還清學貸 ，她在法式餐廳『文藝復興』洗碗。她的工作時間都是晚上，所以我想也許我們可以請她來喝下午茶。」

芮內知道這家氣氛高雅的餐廳，他們的盤碗都不能使用洗碗機。而且他們只有晚餐，沒有午餐，更沒有早餐。

不喜歡說話的女孩子不會選擇教書的工作，專業是文學的女孩子還有什麼職業選擇嗎？報紙編輯？出版社職員？芮內為這孩子擔起了心事，遂問道：「你們在哪裡認識的？」

曼特微笑：「在維也納公眾圖書館，我為她從高高的書架上，取下了一本布羅茨基的詩集。她寫了一首小詩給我，表達謝意。」

芮內開心地笑了：「非常美好。」

周六上午，曼特出門去了，芮內在家裡用杏仁粉和椰子粉烤一塊很別致的蛋糕，還是自家的配方。（一一）