與親人的持久戰（一四）

人言可畏，殺人不過頭點地，有人嗤之以鼻、有人樂此不疲。《反熵‧生命意識‧創造》的作者謝嘉幸說：「世間最有趣的，莫過於允許同時存在多種截然相反而又都煞有介事的觀點。」

姑媽和奶奶遵循一套價值觀，一帆風順走到現在，爸爸和媽媽遵循另一套價值觀，有驚無險走到現在。原本互不干涉的兩個體系遭血緣綑綁，撞擊出勝負昭然若揭的硝雲彈雨，於是覆水難收，無能為力的善者蹣跚步入了治癒率未卜的長久康復期。

我與奶奶和姑媽相見前，爸爸反覆叮囑我，不要跟姑媽撕破臉：「她要我送你表姊個『大件』，畢竟這麼多年不見，況且你也工作了……要知道，她是你的血親，萬一天有不測，你有義務把她當作生母對待，也有義務把表姊的孩子視如己出。」

爸爸責怪我記仇不記好。可當我被石頭絆了一跤，我不應該記得這裡有塊石頭，以後別再絆跤了嗎？難道我要一次又一次被同一塊石頭絆倒，等石頭良心發現，自己滾走嗎？再說，我應該記住什麼樣的「好」呢？倘若說我從奶奶和姑媽贈與爸爸絕處逢生的過往中受到啟發，主動尋求坎坷並掙得了姑媽萬事如意裡缺席的獨立，那麼或許，她們是我修煉之路上間接的恩人？

「都銀貨兩訖了，你為什麼還要……」我定格了，爸爸一言難盡的眼神關掉了我的後半句話，或者更多的話──說不清是因為我被熟悉的力量操縱著怕爸爸生氣，還是因為我從他的眼神裡，看到了毅然決然背後糅雜著無奈與落寞的、迫切乞求認可的自我感動。（一四）