窗裡的故事（全文完）

沒有人知道她內心的痛苦。也沒有人知道她被大衛閃亮的眼睛埋葬了；更沒有人知道埋葬了她愛情的這個男人，讓她從女孩成長為女人。她以一個女人的痛苦，蜷縮在房間裡，整天整天不出門，時常望著對面的窗戶發呆出神。

隔壁老李家的收錄機，到了中午總是放著好幾盤CD，都是中國傳統曲目。《梁祝小提琴協奏曲》，在她聽起來有一種醉人的孤獨。〈十五的月亮〉那纏綿的忠貞的愛，讓她傷感自己短命的戀愛究竟是不是愛，大衛愛過她嗎？〈二泉映月〉的音樂如泣如訴，聽得她悲傷難過極了。只是母親在家裡，她不能流淚，更不能哭出聲音來。所有的悲傷，只能囫圇吞棗一樣，悶在嗓子眼裡。她努力想改變自己的生活，但失敗了。第一次獨自面對失敗，她的心疼就像刀割一樣。

米婭覺得不能再悶在家裡，必須尋找一種解脫。最好的辦法，就是約上同學逛街去。然而她神思恍惚又沒著沒落，哪裡也不想去。

這時候對面窗戶裡有大聲說話的聲音，她探出頭去，看見大衛正在拆窗簾，而他的母夜叉妻子在指揮工人搬東西。米婭看到大衛突然感到噁心極了，趕緊把頭縮了回來，一種永遠不想看到他的想法浮上心頭。

大衛搬走後，對面窗戶的窗門一直開著。無人居住的屋子，風把兩扇窗門拍打得吱吱嘎嘎響。只有米婭心裡明白，窗戶裡面曾經發生的故事與她有關。

她說不清是他誘騙著她，還是她勾引了他。反正她知道自己不是一個好女孩，更不是一個守規矩的女孩，甚至可以說是一個壞女孩。（全文完）