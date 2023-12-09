她又想到曼特，好身材的曼特是天生的衣架子，卻沒有財力穿出一個樣子來。不要緊，曼特，你有我，假以時日，你一定會很有樣子……芮內的車子穩穩地停進「新鮮超市」的停車位。她手裡捏著購物單，莊重地走了進去。

「您不可以這樣！」下班回來，上樓將上衣、領帶掛好，看到了筆挺的新襯衫，曼特衝下樓來，聲音很大地這樣說。

「什麼事，讓你這樣緊張？」芮內不動聲色。

「這些襯衫，非常昂貴的……」曼特的聲音比較正常了，臉色仍然有著不自在。

「你穿穿看，看看是不是比較合身？」芮內走上樓去，曼特只好跟著她上樓。

穿衣鏡前，曼特瞪視著自己，一副不敢置信的表情。

「你是天生的衣架子，感覺如何？」芮內問。

曼特點點頭：「……還是太昂貴了。」曼特繼續：「您收我那麼一點點房錢，我怎麼好意思讓您這樣破費？」

芮內正色道：「你不是房客，你是家人。」

不等曼特有任何表示，芮內手中變戲法一樣出現一盒領插，指點著：「這些襯衫都有領插，洗滌之前要把領插抽下來，放在盒子裡。另外一件白襯衫有法蘭西袖口，需要袖扣。」

她轉身回自己的臥室，曼特只好跟在她身後。打開一個精緻的抽屜，芮內取出一大盒袖扣：「斯噶特的襯衫都需要袖扣，他有很多，你選兩副自己用。」

這是曼特第一次面對一整盒四、五十副袖扣，根本眼花撩亂了。芮內微笑著，幫曼特選了一副看起來樸實無華的銀白色袖扣。另外一副則是藍灰色的，她覺得曼特這樣單純的人，這兩副袖扣應該是可以接受的。（九）