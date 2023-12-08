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星星點燈（二）

陸蔚青
可樂王／圖
可樂王／圖

校長說，快班並不全是成績好，還要有合作精神。這個班的教學計畫中，團隊合作很多。

小箏聽出了校長的潛台詞。就說如果柔莉不能去快班，那麼有些課能不能跨班上呢？比如柔莉的英語很好，原來的班英語很簡單。老師講得太淺顯了，她幾乎都不用聽課就懂，只好畫漫畫。

小箏並沒有想到自己的話引起了波瀾。小鎮上什麼都是快的，快得像風一樣。中午柔莉的英語老師就跑到她的店裡，大聲地說：你到底讓我幹什麼？他氣急敗壞的樣子好像憤怒的鳥，前額的頭髮耷拉下來，眼睛像燃燒的冰水。小箏被他的憤怒嚇了一跳。

我並沒有想讓你做什麼。她結結巴巴地說，我只是想讓柔莉多學一點英語。

你說柔莉根本就不用上我的課！英語老師說，你還說她上課畫漫畫，是因為我的課太簡單了。

可這是真的呀！小箏說，我可以讓你看，她真的不需要學那些英語，她英語非常好。

那麼好吧，英語老師說，請你把她帶走吧。她太天才了，我教不了。

在同一天，柔莉也遇到了同樣的問題。上一個學期的班主任在操場上捉住她，對她說：我對你很好。她說，我從未傷害過你，請你的家長也不要傷害我。

柔莉回到家，摔了她的小書包。

你做了什麼？她說，你們這樣做，我都沒法上學了。

2

轉眼到了六年級。小箏現在的問題，是要選擇柔莉上哪個中學，這是個難題。

吉瑪推薦聖安娜中學。吉瑪是柔莉的特殊教育協調員。吉瑪說這個中學有特殊班，柔莉可以在那兒上學。

小箏去看過學校，正在維修，不大的操場阡陌縱橫，設備也很陳舊。小箏有些不滿。老舊並不是唯一的理由，小箏心中有更重要的理由，就是她不想讓女兒回到被監管的狀態去。這頂自閉症的帽子，對柔莉來說過於沉重。自從被確診，柔莉就進入了特殊教育的行列。無論你走到哪裡，都會有社工找到你。柔莉每周要接受兩次特殊培訓，每次一小時。

他們總是告訴我，我是不一樣的。柔莉說。她的小臉兒因為這個特殊培訓，變得愁苦不堪。

他們總是說我是自閉症。我每走到一個地方，總是從後腦勺看到他們，站在我身後。他們望著我。柔莉說，我不知道該做什麼。

小箏想起確診醫生對他說：你很幸運。柔莉是非常輕微的，而且是高功能的。她也曾想起尤利絲的建議，她想也許應該給柔莉做一個測試。但推翻自閉症是不可能的，換成亞斯伯格是可能的。

那只是換了一頂帽子而已。柔莉說，自閉症，或者亞斯伯格，都是一頂帽子。我一直都要戴一頂帽子。

九月到十月，是各個中學招生的時間。小箏沒有錯過任何一個地方，雖然即使將周圍小鎮都加在一起，也沒有幾所中學。

正是初秋。魁北克的秋天非常美，沿著公路兩側，山巒綿延起伏，樹葉色彩斑斕。楓葉紅得像火炬，白楊的葉子像金幣一樣閃光。葉子開始掉落的時候，夏天看起來茂密得不透風的樹，變得玲瓏剔透，掛在樹上的，顯出它們清晰的形狀。它們變得清澈、柔軟、惹人憐愛。遠山在雨中朦朧起來，就像一件溫暖的毛衣。

小箏常常想起那件溫暖的毛衣。那時她和李兵深深地愛著，在秋天，他們一起去看紅葉。李兵身上穿著那件她用花線織的毛衣。毛線有許多顏色，棕色的、紅色的、淺黃色的、深黃色的，就像遠處的山巒一樣。小箏這樣想著。遠方的山就像一個個毛線團，她的心中舒服了一些。

人生雖苦，到底還有溫暖。

車子到達那所中學，寬闊、嶄新。門前迎接她的是一個可愛的姑娘，她身後排著五、六個女孩。每進來一個家長，就自動走來一個女孩，帶著他們參觀。（二）

魁北克

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