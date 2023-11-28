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難民的感情歸宿（一○）

孟悟

孫濤告訴她，凡是莎士比亞作品裡提及的花草樹木，都能在公園找到，比如玫瑰、迷迭香、茴香、雛菊、三色堇……他說他最喜歡公園的紫羅蘭，因為他曾在公園裡看過《哈姆雷特》的演出，知道紫羅蘭代表愛和忠誠。

「第一次見你，你在金融牛旁邊旋轉，美得像個仙女。你的紫羅蘭花環掉在地上，或許老天在提醒我，你是我等待的那個人。」他說著這句話，拉起了她的手，她沒有拒絕。她看見夕光把花壇的紫羅蘭染成了金色，朦朧而悠長的愛，在黃昏的空氣中氤氳，這樣的場景很適合一場唯美的浪漫。

兩個都是認真的人，當感情升溫，不可避免要進入婚姻的話題。韓青提醒蘇瑤：「可以說你離過婚，千萬別說你離過四次婚。」

「我愛他，我不想騙他，我要老實告訴他。」

「老實的結局是失去他，切記、切記！」

談婚論嫁的節奏中，蘇瑤發現孫濤比自己還焦慮不安。他終於下定決心，鼓足勇氣告訴蘇瑤：「我離過婚，因為測過DNA，孩子不是我的。我給了母子二人一筆錢，很少去看他們。我後來還跟兩個女人同居過，最後一個同居女孩居然是上司的女兒，他勃然大怒，以為我故意羞辱他。我只能辭職，然後想法子逃到美國。我的歷史如此荒唐不堪，我怕配不起你。」

面對孫濤的坦白，蘇瑤如釋重負。她忘記了韓青的叮囑，接過話就說：「你不用愧疚，我離過四次婚。」

「你離了四次婚？」孫濤的表情一剎那凝固，看她的眼神像在看一個外星物種。

蘇瑤知道自己說急了，為了彌補禍從口出，她只能慌亂解釋：「我是一個認真的人、對感情忠誠的人，我看重婚姻、遵守國家法律，我從來沒有亂同居。」

「你認為我不遵守國家法律，隨便跟人亂同居？」孫濤聲音變了，臉色也變了。

「奇葩、奇葩，我們都是奇葩。」蘇瑤用雙手抱頭，臉埋在臂彎裡，不敢抬頭。她知道她跟孫濤完了。

看她驚慌不安的樣子，孫濤倒是笑了。他把她擁進懷裡說：「行了、行了，天注定，我們是奇葩配奇葩。」

蘇瑤信心滿滿，得意向韓青炫耀：「我跟他老實交代了四次歷史，他選擇包容我，因為他也是個有歷史的人。」

「男人自己的歷史萬紫千紅，卻希望女人的歷史白紙一張。蘇瑤你要小心，保護自己的心。」

韓青的話很快得到應驗，孫濤開始有意無意疏遠蘇瑤。蘇瑤是個乾脆的人，她直接找到孫濤問話：「不用躲躲藏藏，有話乾脆挑明了說。」

孫濤沒找理由，他的臉上帶著苦笑：「我沒想到東兜西轉到處是熟人，你的第一任丈夫是我的表哥。」

「我們今後在紐約生活，跟國內的人有什麼來往？」

「我不喜歡紐約，總有一天要葉落歸根回到老家。我前晚做了一個夢，走在深圳，滿大街都是你的前夫。或許我老了，害怕這樣的嘲弄。」

這句話刺痛了蘇瑤，她感覺心裂開了一個口子，血一滴滴朝下落。她頭也不回地走了，就算他在後面追她，她也不會回頭，更何況他也沒有追她。

蘇瑤悲傷沮喪，失眠了三個晚上，去找韓青喝酒，喝醉了，稀裡糊塗說話。蘇瑤說自己當初真傻，不該頭腦發熱結婚，應該安安靜靜同居，同居一百個也是未婚姑娘。（一○）

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