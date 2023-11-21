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那年夏天的山（全文完）

鍾文音

那一刻，這遊覽車走道因為銷售完勝，瞬間陰霾散去，轉成春風得意，有如她的伸展台般，她只差沒抓起裙襬旋轉雀躍起來。

她走下遊覽車，揚著手上的好幾張大鈔。她望向母親方向，那表情隱含著討好，且發出一種「媽媽你看、你看，看看我的手臂是不是很光滑，空無一物啊！因為我全賣掉了喔，我是不是很厲害啊」。母親笑容艷艷地也笑著望向她，母親的笑容是因為她手中揚起的鈔票而微笑吧。

母親捏捏她的臉頰，高興地接過鈔票放進皮包，然後又從皮包拿了些不等面額的鈔票，給遊覽車司機。這遊覽車司機看起來和母親頗熟稔，面目黝黑，帶著濃濃的部落腔調。

分紅喔。司機將「紅」字尾音拉得長，帶著部落的腔調，眼睛滲著過勞的紅絲，嘴裡不停地咀嚼著，忽然就往地上吐了口血。然後似笑非笑著朝著母親低聲說著話，姿態有點調情。她假裝沒看到也沒聽懂大人的對話，她看著遠方的山色。

這時遊覽車上這個買走她全部手串的男子，也看到窗外的這一幕。男人看著窗外女孩和她母親的身影，他忽然想念起自己的母親，一個堅毅的女性，躲過戰爭、忍過喪夫，捱過苦日子的女人，總是讓孩子只見到後姿的卡桑。

遊覽車司機抽完菸後，也在導遊小姐吹哨中上了車。那司機是載異鄉人來到聖山觀光的，他發動引擎，緩緩地駛離她的視線。遊覽車上坐在最後座的男子也看著窗外這對年輕的母親與女孩，逐漸縮成後方的一個小點，像兩隻黑鳥，身上染著苦楚喪色。

就此，他們在命運的篇章裡，各自隱藏一個島嶼的山林故事。

關於聖山山腳下的蘿莉塔與歐吉桑的奇異片刻遭逢。

那年夏天的山，一場陌生卻蘊含的期待。

等待被寫下。

或者遺忘，或者沉湮。（全文完）

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