坐在遊覽車最末一排，大約中年的男子（小孩看大人都以為的歐吉桑）在她走近時，對撞了她那彷彿深不見底如湖水般的目光，藍海中閃著光。他有種心神晃蕩。先生，她叫喚了他一聲，如貓。

先生，要買一串嗎？小女孩晃著手臂。

他回神地把眼神調正，然後他用食指由上而下滑過，但沒有碰到她的肌膚，只是用手勢告訴她：你雙手上的所有珠串我全都買下。用手比劃著，要她摘下所有的珠串。她用手指比劃，不確定是全部，是自己搞錯嗎？

男人點頭，說著邊掏出好幾張大鈔，還說了一句「不用找」。她沒聽錯，異鄉人用的是中文。

她的錢袋外，有母親用紅色油筆寫的「一串$100」。

他並非是什麼高尚的理由或者憐憫而買下小女孩的全部珠串，而是因為小女孩折射到自己的童年。當年他也曾沿路、沿村販售東西的往事重現。

冷不防他又撞上了女孩那雙黑白分明的晶亮目光，一座深潭，幾乎要把他的靈魂給吸進去的磁場，那麼小的女孩竟含有一種無法逼視的星芒。但小女孩並沒有盯著他看，甚至沒有很在意他的眼神，只是制式地微笑，說了好幾聲「阿里嘎多、阿里嘎多」（這聲音後來在他旅行到印度 時，聽見許多孩子拿著菩提子，追著他喊「阿彌陀佛」時一般刻骨銘心）。

說完「謝謝」的女孩開心地轉身，笑呵呵地又沿著遊覽車走道走回上車門。一走到車門，她就迫不及待地朝著車窗下佇立的母親，揮舞著她從這名異鄉男子手中所賺得的鈔票。她如芭蕾 女伶似地半走半跳著，時而踮著腳尖、時而如貓步。

這遊覽車走道她踏上來時，有如是她的黑暗密室，她想逃脫。（五）