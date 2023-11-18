太陽臉／圖

她想到了這個陌生人，在到處轉介異國文化的年代，食物動漫時尚 衣著，都讓她進入童年的異鄉人。感覺過去的那個人像山鬼、像心流，如幻似幻，畢竟他們只有見過一次面。

之後，她和媽媽在山腳下賣珠串的日子進入尾聲。國中不能像國小那般隨興上課，媽媽允諾日後將有穩定的生活，不再讓她四處流動，不讓她剛認識一個人不久，就得面臨離別。她當時想，母親的允諾輕如山林霧氣，一吹就散，來來去去，隨她的心情變化流轉。後來她仍然和她移動在他方，移動也未嘗不是好事，因為很多舊的傷口與憂愁逐漸在移動中，被新天新地與新人新事給覆蓋了，逐漸模糊了原初的樣貌。

陌生人是屬於那個移動的最初座標，使她往後只要想起山腳下的時光，看見一輛輛的觀光 遊覽車行經，只要看到異鄉人、只要想起海的另一座國度，她就會想起這個異鄉人。滑閃而過的是那個奇異 的遭逢，如山林春雷的剎那閃光，擊中了她的腦門，從此烙印。

由此開始她的未來

那時她和母親沿著北回歸線一路向南，跨過二十三點五度，讓熱帶那種烘烤焦乾的氣息逐漸成為肌膚感受自然的一環。

向南之南，她和母親是流動的人，流動者將旅店住成短暫的家，住久還有折扣。她和母親在旅社的夜晚邊看電視，邊坐在床上一起串著從市場買來的材料，將那些塑料製成的彩珠玻璃編成串。串好之後，最後的工序是由母親打結。母親天生手巧俐落，她很喜歡看母親在各種彩線上打著結，繞過來、繞過去，蝴蝶成形。

清晨，一路往聖山去。

搶好位置，雙手手臂上掛著一串串的珠串手環，等著異鄉人抵達，等著被母親推上坐滿東洋來的觀光客遊覽車。

她很怯懦，母親在遊覽車下，用鼓勵的微笑眼神替她加油。

日與夜，山腳下的女孩們都在編著串串手環，彷彿是時尚代工廠。那些有彈力的珠環，被母親們掛在女孩們的手臂上。但她知道自己的是最美麗的，她的珠串顏色像是春天開在她的手上。她的母親目色佳，知道這些來觀光的歐巴桑和歐吉桑們喜歡什麼，母親會刻意把她打扮得年紀比實際年齡看起來還更小一些，以博得更多的同情。

最初她不用刻意打扮就很瘦小，楚楚可憐。她六歲就已開啟看這個世界的天線，但並不懂事，眼神好奇流轉。到了十二歲，整整六年，珠串有彈性，她們的生意也有彈性。時光彷彿目睹觀光客的遊覽車如港灣燈火，移往聖山的高峰與最後的低潮。

十歲之後，她就要刻意裝成小小孩了，照母親的說法也不是為了博取同情。母親說，少女容易讓男人幻想，母親以為小女孩比較安全。這個母親的狹小世界裡，自是不知也有戀童癖者，也不知女兒暴露在更危險的被幻想之境，少女有種被情慾剃刀刮著邊緣的模模糊糊。但她經常習慣性地眨著黑白的瞳孔，一種無辜的神情，流轉在陌生人的觸摸。傷口還沒長出疤痕，還沒滲出血水。

只有一瞬，那個往事可以為悲傷帶來一絲光亮。

觀光遊覽車停在風景名勝的山腳下，這些遊覽車停留半小時之後，將往其他風景區駛去，這是流動攤販最後逮住機會賣掉手中物品的機會。

她的母親眼尖，總是能在遊覽車門一打開的瞬間，就快速將瘦小的她推上了遊覽車。通常賣同樣品項的女孩只要看見有人先上了其中一輛遊覽車，就會選擇其他遊覽車去賣，畢竟賣的品項一樣。但小男孩賣的零食就不一樣，零食多樣，看誰有能力就多賣，不用上遊覽車，就能在遊覽車下的窗邊叫喊。

她望著母親流露的喜悅神色，期望可以加深暗示力量，她也鼓起勇氣踏上觀光遊覽車的鐵製階梯。她如小貓似地沿著窄窄的走道，伸出她的雙臂，亮出如美麗蝴蝶般的串串珠環，等待從她手臂飛走的蝴蝶。（三）