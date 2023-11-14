彼德把律師都看成惡棍，他建議張三投靠媒體：「這是個極大潛力的政治案──種族歧視 、種族迫害。這個案子可以震撼紐約，讓市政府出面道歉。它的影響不是錢的問題，是對美國民主的考驗。」

保羅建議不找媒體，因為媒體一介入，法庭可能會指起訴人利用媒體而不受理案子。莉莉則主張先上法庭，贏不了再訴諸媒體。他說先找到紐約小商業者協會試試，也許他們的律師會免費替張三打官司。

我們七嘴八舌，但沒有一個人懂得該怎麼做。依羈押條款，我們在二十四小時後就被釋放了。

後來張三到醫院做了檢查、拍了片子，回來跟我們說：「不用擔心律師費問題，我諮詢過了，律師說不需要付費。如果我們是無故被打傷，就牽涉criminal和personal injury兩個案件，紐約的personal injury律師不收費，客戶獲得賠償，後律師收取20%-30%的賠償金。至於刑事案件，在關押期間，政府一般會指派律師給出不起錢的人；另外，釋放後請律師，可以找願意做pro bono案件的律師，這也不收費的。」

大家的想法和擔心逐漸明瞭和落實了，都覺得這件事可以做。有人開玩笑說，假如張三贏了，可以得到兩百到三百萬美元的賠償，一定要他請客！

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這幾天莉莉很沉默。他在擔心一件事──他創作了一個新的舞台劇 ，不，因該說是沒有舞台的實驗劇。他第一次當導演，問我們想不想來參加他的新劇：「但是沒有報酬，實際上我們要花錢租場地。」

我們都開心地說：「我們自願參加演出，只要能有演出！」

他在下城區租了一個破舊的地下室劇場 ，實驗劇終於正式演出了。（五）