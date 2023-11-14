趙梅英／圖

母親狐疑地跟進來，米婭說：「你看什麼？我不就是買了幾個檸檬嘛！」母親這才悻悻地走出去。

母親原先是上海知青，上世紀八十年代末來美國留學，畢業後在一家文理學院做中文老師，現在退休 了。無所事事的她對女兒的控制慾，與日俱增。

此刻，米婭來到廚房，一邊榨檸檬汁、一邊望著窗外。不知為什麼，她很想再看見那個混血男人，尤其是那雙會發亮的眼睛。然而他沒有出現，一連幾天都沒再出現，這讓米婭忽然有些想念他。因為在他身上，她第一次看見了會閃光發亮的眼睛。

米婭進喬治城醫學 院上學後，每個周末都會回家陪母親。有時星期一沒有課，就會在家待三天。生活是平淡無奇的，米婭默不作聲地接受著這一事實。只是母親變得越來越愛嘮叨了，米婭知道母親大部分精力放在她身上，小部分精力放在陳姨身上。陳姨是母親的初中同學，無巧不成書，兜兜轉轉竟然同在一座城市，同住一棟公寓樓。

這兩個女人每個月都會聚一次，有時兩三次。你來我往的，減少了彼此的寂寞。母親除了五樓的陳姨，還有隔壁的老李也頗讓她花去一些精力。自從米婭的父親病逝後，老李就對米婭母親的私人生活，一直有著毫不減退的窺視興趣，但在生活上也照顧她。家裡換個燈泡、修個水管等雜事，找上老李，很快就解決問題了。

米婭每天晚飯後，都有散步的習慣。學校的環境自然比唐人街好多了，在校園裡散步，空曠的草坪有時空無一人。本來就寧靜的黃昏，靜謐極了。那天米婭在教學樓前的林蔭道上慢慢走著，像走在一條不快不慢的河流裡，無聲無息。這樣的日子，她過得太久了。每次聽到校園從黃昏的樹林後，悠揚地傳來鐘聲時，她就會覺得一天的日子消失得很無聊，甚至毫無價值可言，這讓她有些焦慮。畢竟她並不想混學位，更不想做一天和尚撞一天鐘。然而前進的方向，總是那麼迷惘。

醫學院教學樓底層，那裡有一間大屋子是解剖實驗室，平日裡紅漆大門是緊鎖的，只有上解剖課才打開。有些膽小的女生，都不願到這裡來。這裡被一些樹木遮蔽得陰森森。米婭在將近半年的解剖課上，無數次看到從那裡拿出來被肢解過的人體，它們越來越讓她感到親切、感到一種崇高。她朝解剖實驗室走去，發現紅漆大門虛掩著。她輕輕推開門，昏暗的光線下，一股福馬林氣味撲鼻而來。

「誰？」站在陳列局部人體玻璃櫃前的一個男人，衝米婭喊。米婭沒看清他是誰，隨口道：「路過這，看著門虛掩著呢！」

男人朝門口走來，米婭看清楚了他，驚訝地說：「你怎麼會在這裡？」

男人怔怔地站著，也驚訝地說：「我是解剖學的大衛老師，原來你在這裡讀書？」

「嗯，是的。」

「還真有緣。」

米婭沒想到她家對面窗戶裡的男人，竟會與她以這樣的方式、這樣的地點重逢。她有些欣喜，也有些奇怪。怎麼進校半年來，從沒看見過大衛呢？

解剖實驗室西頭一隅，有幾只雪白的大瓷缸。大瓷缸上面蓋有紅色的塑料板，塑料板下面，浸泡著米婭他們上課用的標本。那些被福馬林浸過的屍體，全變成了棕紅色，像醬豬肉一樣；人體玻璃櫃裡浸著的頭顱，展示著頭顱的整個構造。米婭不害怕，深知解剖實驗室是一名醫大學生成為優秀醫生，必須途經的一個空間。

大衛在充滿福馬林氣味的昏暗光線下，眼睛依然發出瑩亮的光。他朝她微笑道：「怎麼現在不逃跑了？」米婭很窘地說：「不逃跑了。」大衛就讓她看陳列局部人體玻璃櫃的標本。那是一個女人的頭顱，浮沉在福馬林裡，張開的嘴彷彿有著微微的呼吸。

米婭站在大衛身邊，思緒卻回到最初上解剖實驗課時，學生們走進這間大屋子，按順序排列著五、六張長桌。每張桌上都有一具屍體，蓋著白色被單。每張桌子旁，也都站著十個學生。教授神情嚴肅地說：「請你們把被單掀開。」

第一次看到供解剖用的屍體，女同學都感到特別害怕和恐懼。有的甚至暈過去了，有的不斷嘔吐，米婭卻出乎意外的鎮靜。（二）