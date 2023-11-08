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卡債超過5000元？這5招教你「快速清償」

晴的天，雨的夜（二三）

桑文鶴

她脫下靴子，疲憊地走到客廳的沙發坐下。她想給佳沛打個電話，但想了想還是作罷。現在已經太晚了，再說，兩個箱子放在這裡，她一定會回來取。不管佳沛想要去哪，她都可以跟她好好談談。畢竟，從收到章婉伶自殺消息的那一刻起，她就打定了要以一個母親的心，來一輩子贖罪的主意。我不殺伯仁，伯仁因我而死，她覺得自己應該為章婉伶的死負責。

在網上扮男人跟章婉伶聊天的主意，是她想出來的。她在菜市場買菜的時候碰到了章婉俐，兩個人聊起來，說的還都是章婉伶的事。章婉俐說，姊姊應該重新找個男人，如果有男人主動追求她就好了。聽者有心，她登錄了那個章婉伶常去的聊天室，沒過多久，兩個人就聊得火熱。她只是想讓章婉伶心情好一點而已，卻沒有想到，她竟然走火入魔地說如果不同意見面，她就割腕。

葛慧琪有點開始明白，當年徐清遠為什麼要那麼毅然決然離開了。她沒想章婉伶會對只在網上以文字聊天，從未通過電話的所謂男人動情。她覺得可笑，也可悲。於是，她現了真身，她說：章婉伶，是我。你看，你就是這麼容易上男人的當。你真的有那麼寂寞嗎？你要想想清楚，這世界上值得做的事情那麼多，你怎麼全部的心思都放在男人的身上？

那個時候葛慧琪的生意越做越大，正是她自信心爆棚的時候。她見對面的章婉伶發來一個破碎的心和一張哭泣臉的表情，她又忍不住說：你得堅強起來，心硬一點，你要忘了徐清遠。他不是負心漢，他對你壓根就沒有心。（二三）

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