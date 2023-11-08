給我一條仁愛路（二）

太陽臉／圖

一直到了尤莉娜二十八歲生日那天，她收到了姚樂發來的電郵，祝她生日快樂。她回覆說謝謝，外加一個紅色桃心。那邊很快又回覆過來一個郵件，問她這個周末，是否有時間出來見一面。

兩個人在一家以前一起常去的甜品店裡見了面，出現在尤莉娜面前的姚樂讓她大吃一驚。姚樂挺著至少已經六個月的孕肚，臉上是平靜的神采。她說：莉娜，我結婚了。挑了一圈，後來還是發現我們老闆條件最好，對我也是真心的，所以我們就領了證。不過因為突然懷孕，所以婚禮還沒有辦。又問尤莉娜：你怎麼樣？

尤莉娜見姚樂的語氣平穩沉靜，臉上帶著和氣的笑容，是真的只想和她好好敘敘舊。既然姚樂已經自報家門般先說了近況，她也不想瞞著，她說，自己還好，一直和老紀在一起。現在自己從原單位離職，開了一家英語學習。

你們什麼時候結的婚啊？姚樂問。婚禮有沒有辦？能給我看看照片嗎？我想等孩子出生以後，就要開始準備婚禮的事了，所以很想參考借鑑。她的語氣裡真的只有順理成章的好奇，沒有惡意。

哦，婚禮還沒辦。尤莉娜說。

也是，老紀的事業那麼忙。姚樂說。

她們又聊了一些別的，直到尤莉娜感覺今天的會面就快要到尾聲的時候，姚樂突然面露難色地說：老紀那邊，你還是要小心一點。尤莉娜問她是什麼意思，她說自己也是從老公那裡聽說的，畢竟以前和老紀在生意上有過來往，也有共同的熟人。生意場裡，跟風花雪月有關的黑料是傳播最快的。

老紀好像不是他說的鈞城人，是從鄉下去的鈞城。姚樂說。

這個我知道啊！尤莉娜說。她覺得有點可笑，明明姚樂知道自己已經和老紀在一起好幾年了，怎麼她還會以為，自己連老紀的出身都不清楚。

老紀確實不是生長在城市，家裡的條件勉強能讓他算是個「小鎮做題家」。姚樂是擔心老紀的身後有一大堆想要攀龍附鳳的窮親戚嗎？那個早就不是問題了，人一旦飛黃騰達到了一定程度，這些煩惱就不是煩惱了。

她用胸有成竹的眼神望著姚樂。姚樂又說：我不是想故意破壞什麼或者惹你不高興，只是我最近在網上看到了一些東西，和老紀有關。我們畢竟同學一場，所以我思來想去，還是想跟你說一下，我不希望你蒙在鼓裡。

說完她把手裡的手機遞給了尤莉娜。尤莉娜接過來一看，屏幕上出現的是一個人的微博 。她大概翻了幾頁，寫博客的應該是個女人，文筆還不錯，博文的內容大多都是記錄自己的寂寥心事。

這跟老紀有什麼關係呢？

這個微博的主人，應該是老紀的前女友。她和老紀一樣從小地方出來，兩個人算得上是青梅竹馬。至於這個微博裡面的內容……姚樂的口氣明顯遲疑了下來，你有空還是看看吧。反正我覺得這些事情，你還是知道的比較好。

尤莉娜點點頭，她默默記住了微博的名字。她問：你是怎麼找到這個的？

我懷孕在家，閒得沒事，上網搜和老公公司有關的微博內容，然後就找到了你家老紀公司的官方微博。然後我就發現有一個微博，總是給有老紀內容的微博點讚。我也就是好奇，點一下這個、點一下那個的，就發現了這個微博。

那你怎麼確定內容就和老紀有關呢？

這個，你還是看看微博內容吧。你看了也就知道了。

姚樂挺著肚子離開了。尤莉娜望著她的背影想，也許這才是今天她約見自己的目的。雖然已經時過境遷了，可姚樂的心底怕是對自己還有個疙瘩，任何可以找到的由頭，都會被她用來打壓自己，或者只是單純地惡心一下自己。蒼蠅不會要了人的命，但吞下去足以讓人反胃。算了，就由她吧，本來當年也是自己對她不住。

她開著車從甜品店離開。陪著姚樂坐了一下午，雖然點了東西，但自己只吃了一口。自己雖然不是沉魚落雁的大美人，但身材還是要保持的。畢竟，自己早就看上了一款名牌婚紗，想要把自己快點塞進去，然後在眾人羨慕的注視裡走向老紀。

剛才跟姚樂說起自己的婚姻狀況時，尤莉娜撒了謊。這幾年雖然她一直在老紀的身邊，像經營事業一樣經營著老紀和自己的關係，老紀也提過幾嘴結婚的事，可都是提了就完了，再無其他實在的下文。所以她現在還不是紀太太。但圍繞在老紀身邊的鶯鶯燕燕卻都知難而退了。她有信心，也有感覺，今年之內，自己的這個目標一定會實現。

她回到住處，又想起姚樂提到那個女人的微博。她在心底冷笑了一聲，抓起手機找到了來看。她知道那個女人是誰。所有的鶯鶯燕燕裡，她是用情最深的那一個。她陪著老紀從小地方出來，在大城市裡艱難地立足。老紀需要的陪伴、需要的鼓勵、需要的照顧，她都給了。哪個從底層摸爬滾打上來的男人，背後沒有這樣放棄自我、犧牲自我的女人？唯一不同的是，有的男人有良心，懂得知恩圖報。但老紀明顯不是這樣的男人。他不是壞人，只是現實一點罷了。（二）