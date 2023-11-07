給我一條仁愛路（一）

太陽臉／圖

從家到定期產檢的醫院總共要坐十二站，是條直路，沒有轉彎。尤莉娜不喜歡這條路本來的名字，她在心裡給它取了個新名字，「仁愛路」。她自己的解釋是，要去的產科醫院裡有「仁」這個字，而家是充滿「愛」的地方。每次她來往於兩地之間，都會記起自己取的這個名字。

每次產檢的時間都錯過了早高峰，所以巴士上的人不多。尤莉娜喜歡坐在左邊靠窗的位置。巴士載著她，晃晃悠悠的，窗外熟悉的風景，總能讓她想起一些往事。第一次坐這條線路的巴士，應該是和姚樂一起。那個時候她們都才大學畢業，雖然不同系，但大學時兩個人的宿舍是對面，很快熟絡起來以後越走越近。畢業的時候，都來自外地小城的她們決定一起留在這座大城市裡生活。兩個人在招聘會上擠破了頭，分別找到了不滿意但能讓自己生存下去的工作，當時兩個人合租一套一室一廳的小房子就在這條路上。一張席夢思大床，兩個人一起睡。

正值妙齡的兩個年輕姑娘，晚上談心的內容總是繞不開男人。她們已經離開校園，戀愛早就到了要更考慮現實、考慮未來生活的程度了。兩個女孩裡，姚樂是更漂亮的那一個，家境也好一點，父母和睦、小康之家的出身讓她開朗單純。她在一家廣告公司當文員，下了班也喜歡交際，倒也是能接觸到條件不錯的男孩。

大學裡，姚樂談過兩個男朋友，也許戀愛本身就不夠刻骨銘心，所以分開的時候也沒有那麼傷筋動骨。後來有一天，姚樂躺在床上，對尤莉娜說：還是小時候好，那時候的戀情沒有那麼多的條條框框，就是你喜歡我、我喜歡你。現在，一上來就先對比身價，在心底暗暗評判打分，然後再步步為營，想找個靠譜的、未來可以結婚的男人好難，就像要攻下一座城堡一樣，想想就頭大。

姚樂嘆了口氣，翻個身睡著了，漂亮的長頭髮散在枕頭上，光滑如絲綢。尤莉娜沒有這麼美，卻也知道自己正在最好的、盛放的年紀。想要找個好男人逆天改命，也就只有這幾年的機會。

老紀就是尤莉娜看中的機會。叫他「老紀」，其實也沒有多老，說起來不過比她們大個七、八歲。三十出頭的男人，又保養得宜、事業有成，正是魅力無窮的時候。姚樂每次說起他時，總是眉飛色舞，又說這恐怕是這該死的工作，能帶給自己的唯一好處了。

那個時候，老闆的祕書剛剛離職，老闆不知道怎麼就看中了姚樂。人事部的同事們裝模作樣地走了過場，進行了一次面試 後，姚樂就成了新的祕書。大家都覺得這後面是不是有什麼貓膩，可只有姚樂裝糊塗。那個時候，她的心思都飄到了老紀的身上。晚上睡覺的時候，她忍不住對尤莉娜炫耀，說她有種感覺，這個老紀對她肯定也有意思。說不定要不了幾天，她就不能再繼續住這了。她緊緊地抱住尤莉娜說，像這樣姊倆一起睡覺的日子，怕是不剩多少了。

尤莉娜輕輕撫著她的背，像哄小孩子那樣。她看著姚樂，看著她帶著如孩童般天真的微笑入睡的睡顏，輕輕幫她把擋在鼻前的頭髮撥開。她的溫柔裡有一絲贖罪的意味，但也僅有這麼多而已。姚樂還不知道，自己早已經背著她和老紀認識，而且老紀對自己的熱情明顯比姚樂更高。她知道自己這樣做，多多少少有點卑鄙，但她也知道，如果錯過老紀，自己很難再有接觸到好男人的機會。

尤莉娜在一家幼兒英語學校當助教老師。同事們都是和她一樣的打工者，學生家長都是已婚男人，即使是恢復單身的，也都入不了尤莉娜的眼。因為真正有錢的家長不會把自己的孩子，送來這種低端的培訓學校的。她心目中理想的對象是有能力讓孩子從小就上國際學校，或者乾脆送孩子出國留學，長相嘛，不能是豬頭，也不用是帥哥，端正就好。老紀就是這樣的男人。

後來有一天，老紀抽著事後菸，笑著對尤莉娜說：我知道你是有目的地接近我的，我知道最初我們遇見的那幾次，都不是巧合。

尤莉娜也笑了，她靠在老紀的懷裡，是啊，我是個壞女人，我從一開始就想得到你。老紀被逗得更樂，他說：那你這個壞女人是不是也該考慮、考慮，搬出來和我一起住了。

尤莉娜驚喜地坐直，盯著老紀，你說真的？

老紀說：是啊，結婚前總得先同居、先磨合吧。我可不想結了婚以後，再因為瑣事鬧得雞飛狗跳的。

尤莉娜點點頭，像是同意了老紀說的話。然後她木然地再次躺進老紀的懷裡，把手放在滾燙尚未褪去的老紀的身上。

這是一次奇怪的求婚，如果這就算是求婚的話，尤莉娜想。兩個人剛剛經歷過親密無比的時刻，可尤莉娜的心裡卻有了一層失落，這的確不夠浪漫，可人總要知足。老紀已經放出要結婚的話了，自己應該知足了，人總不能什麼都想要吧！

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從與姚樂合租的公寓搬出來那天，尤莉娜還是跟姚樂攤牌了。姚樂覺得自己被最信任的朋友背叛，怒火攻心下說了很多口不擇言的話。兩個人不歡而散，此後的好幾年，兩個人都沒有再聯繫。（一）