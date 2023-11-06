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滿久的愛情（九）

羊亭

天黑了，雨停了，滿久才慢條斯理地回去。躺在床上，他翻來覆去怎麼也想不通，春紅為什麼會有那麼大的反應。看來他得好好給春紅上一課，普及一下什麼叫人體藝術。

然而他沒有等來這樣的機會。他再去找春紅，春紅總避之不見，他覺得很惱火，也很挫敗。走在秀水的公路上，人們都對他指指點點，還帶著嘲弄、厭煩、鄙夷的神情。他感到奇怪，想上前問個究竟，但他們躲得很快，特別是那些女的，像見了瘟神。滿久悶悶不樂地越過那些怪異的目光，在一個路口碰到了推著三輪車的明宇。

明宇跟他們一樣的表情，這讓滿久有點失望。不過明宇沒有避開他，而是調侃道：「滿久，你老二上頭啦？」

「什麼意思？」

「做過的事還想賴帳？」

「我做什麼了？」

「大家都知道你對春紅耍流氓。」

「我耍流氓？」

「真看不出來，你小子這麼下流。」

滿久搖搖頭：「誤會，真是天大的誤會。」

「怎麼，大家錯怪你了？」

滿久把事情原委一五一十告訴了明宇，本以為明宇的態度會有所轉變，但他仍然戲謔道：「那你小子也夠壞的。不過能見識春紅的裸體，你也夠本兒了。」

「粗俗！」滿久為自己辯解，「都給你說了，我是為了給她畫人體，沒想著佔便宜。再說她也沒脫衣服，我什麼都沒看到。」

「這個嘛，只有天知地知、你知她知了。」

滿久有理說不清，滿肚子懊惱和委屈。快到家了，他的腳步漸漸沉重起來，彷彿已經看到父親和母親垂頭喪氣地對坐在門口。父親一定正在抽菸，腳下落滿了菸灰和菸蒂。（九）

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