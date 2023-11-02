晴的天，雨的夜（一七）

那她跟你打聽了什麼事？徐佳沛問。

就和我跟你說的這些差不多。女人說，不過她還問了我，你小姨有沒有在公司裡留下什麼東西。我就告訴她，當時她辭職走的時候，把所有的東西都帶走了，還跟人事部的同事說她要回老家，租的房子也退了。

她不是你媽媽嗎？女人有點擔心地問。

她是，是我的乾媽。徐佳沛木然地說。

哦，那就是說，她是你小姨的乾姊姊。女人以極不明顯的幅度呼出了一口氣，應該是在暗自慶幸自己沒有惹出什麼麻煩。

徐佳沛謝了她，從咖啡 館裡離開了。

她的腦子一團亂，有什麼事情不對。葛阿姨為什麼會背著自己，跑來打聽小姨的事，又怎麼會那麼緊張小姨是否留下什麼東西。五年前，小姨突然辭了工作、退了房子，說要回老家，結果卻莫名其妙地死在了郊外的山上。這一切，和葛阿姨會不會有什麼關係？徐佳沛覺得自己的頭越來越疼，心底浮起的寒意卻是越來越重。

回到小城以後，她就直接去了房屋仲介找房子，她要從葛阿姨那裡搬出來住。藉口已經想好，就說自己找到了男朋友，需要一個方便談戀愛的個人空間。葛阿姨最近一直出差，徐佳沛壓根逮不到可以和她提這件事的機會。

到了決定搬家的那一天，葛阿姨還是不在，徐佳沛把自己的東西都收拾進了兩個行李箱裡。手機這時候卻響起了提示音，郵箱裡有一封新的郵件，她點開一看，渾身一震，竟然是爸爸。

回信很短：「佳沛你好，我現在已經回到了國內，聽說了你小姨的事，想跟你見一面，不知道你什麼時候方便？」落款是「徐清遠」，不是「爸爸」。（一七）