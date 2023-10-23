他姥姥和姥爺去世後，他再也不去他姥姥的老屋了，他甚至也不去鼓樓那片地方，哪怕是路過，他寧可繞幾條街，也不願經過他小時候長大的那個區域。公婆家裡連他的一雙襪子都沒有。有一次我問哪個是他的杯子，他回答我：「你隨便用吧，這裡沒有我的杯子。」

兒子大概四、五歲時，我才意識到先生從未親吻過兒子。等我終於想到要改變，兒子不肯讓爸爸抱，更不讓爸爸親了。結婚十幾年之後，我才意識到先生是一個情感黑洞，他不會表達情緒，也不愛表達觀點，他只做他認為應該做的事，他更喜歡對著書或電腦。我終於理解了婆婆那句話包含的一切。我很憤怒，不知道向誰發火。他們的情感缺失不應該由我來買單。

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婆婆給我說過，她出生後就被她母親送給了不會生養的舅舅撫養。六歲時，舅母生了個兒子，她又被送了回來。家裡已經添了兩個弟弟、一個妹妹，房子小，她和兩個弟弟擠在一張床上睡。婆婆有一次說起小時候：「我大哥罵我是鄉下人，讓我滾回農村。」

記得結婚後，我和先生路過小姨家。春光明媚，我們請小姨吃火鍋，小姨和我閒聊時，說姥姥如何如何疼愛她。

我突然想起一個問題，問小姨：「姥姥帶大他，是不是想補償沒有帶過我媽的虧欠？」

小姨愣了一下，她是大學老師，很會說話。她整理了一下表情，「一家人哪有什麼虧欠不虧欠的。那個時候一大堆孩子，你媽去舅舅家只有她一個孩子，農村吃的東西比城裡多。」

我和先生剛剛結婚，就遭遇了他姥姥和姥爺相繼去世。先生跪在告別廳地上磕頭時，哭得太厲害了，他的兩個表弟一邊一個拉他起來時，婆婆的表情是那種奇怪的、置身事外的、帶著一種很奇怪的冷淡。（四）