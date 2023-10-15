AI生成／圖

「T.E. 2022年，南加州 島國基督長老教會槍擊案，有一位基督教友，勇敢抵抗槍手，犧牲了自己。我們叫他約翰醫師。複製人中心與島智人研究機構的美國分部合作，以約翰醫師生前的人形容貌，開發了這款智能牧者Dr. John，也是為了紀念約翰。翁牧師應該在資料中看過約翰醫師……若不唐突，私下時，我想請你叫我，約翰。」

「您是葛理翰神格，怎麼能以智能牧者的型號之名，稱謂您。」

翁牧師直接轉身，略為激動說話。他視線爍動，不確定是否看著我，或者回覆放置腿上的液晶生態瓶。

「我們不該忘記，約翰的希伯來文原意是『耶和華仁慈』。在〈約翰福音〉，約翰只願意稱自己是耶穌所愛的門徒，終身為主傳道，示意愛。約翰晚年被羅馬皇帝密圖善流放拔摩島，主耶穌基督為他顯像，告知七印、七天使 、七號、七碗災的末日異象，要約翰寫成〈啟示錄〉，為教會完整了《新約聖經》。在爾灣的教堂裡，約翰醫師為眾人捨身，那一刻，他比我更接近主耶穌基督。約翰，或許是主耶穌又一次短暫再臨，為眾者承擔被宰殺的羔羊。」

我暫時收聲，伸手輕輕按壓前座的肩膀。我偵測到他呼吸起伏，越過標準值。微微顫抖的嘴角，隱藏許多話語，和未能表達的疑惑。

「翁牧師，這個島國，經歷了戰爭，面臨最後的審判，我們應該相信約翰。信祂，就是相信末世之後，基督必將再臨。」

「我不應該質疑牧者Dr. John，也不可以對門徒約翰之名，感到迷惘。」翁牧師低頭閉眼，形似告解者，說：「您是主耶穌所愛的使徒，約翰為基督寫下福音與默示箴言。能私下稱呼您約翰，是主予我的榮耀。」

我緩緩捧起液晶生態瓶。瓶中組織培養液與類液體奈米聚合物，隨行駛的車體，持續搖晃。射入密封瓶的光波，變幻永不靜止的流動彩色膜。液晶多彩顏色，宛如聖光神諭，沒為我解答，反倒徒增數據解義的變數。我曾經嘗試以瓶光顏色，分析葛理翰神格的情緒感知，幾近混沌，最終只能臆測複製腦體的情感近似值。生態瓶內裝保存的單顆腦體，這時完全遮蔽我臉，防爆圓瓶也取代我頭顱的輪廓。我無法看見翁牧師何時睜開眼，與其後的容貌變化。但生物液晶的分子接連，創造電磁場網路。折光如軟泥，葛理翰神格再次施放電磁。

我將祂放落，安置於大腿上。這期間，我選擇靜默不語。

不久後，專車抵達大台北市市政辦公大樓。戰後重啟投票 制度的第一屆民選首都市長，在一樓停車處等待。簡單問候，女市長一行人引領我們搭乘電梯。接待員上車設定停車格序號後，專車自動導航至地下停車場，翁牧師也隨後抵達中央區十一樓的市長辦公室。

翁牧師坐定，市長請各處室主管離開，只留下兩位副市長──其一是島國男性，另一位是民選的無性徵智能巡護員。

「白市長，你請其他主管離開，應該是收到消息了。」我說。

「葛理翰神格復活後，海外布道大會第一站，選擇了島國，一定有特殊用意。中央有通知，您會先到市政府，由我接待。」

「直率坦白，是主所讚許的善。」我自西裝內裡口袋，取出封印信件，交予市長。「我帶了總統的官印密件，要由市長轉交貴國行政總長。」

「不直接交予我們的民選總統？」島國男性副市長說。

「總統當面囑咐我，要先交給當年臨時政府的指揮總長，也就是貴國完成民選後、總統指派的行政總長。」

「中央政府，十分理解貴國的考量。」白市長說。

「翁牧師是貴國總統的家庭牧師，一定理解，藉由民間與地方交流，主的福音更能有效傳遞。」我說。

翁牧師頷首，領受話語的身軀，沒出聲多做表述。

「葛理翰神格和Dr. Johm，一定清楚這次兩國的交流內容。」智能巡護員副市長先對液晶生態瓶說話，隨後凝視我說：「貴國期待島國智能巡護隊，這次採取什麼立場？」（二）