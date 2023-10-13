我找你三個多月了，你知道嗎？不住的話，你就該痛快搬走！別占著茅坑不拉屎！說完，李冬菊差點被自己氣樂了，乍就又罵自己的房子是茅坑了呢！

你到我家去找她。郁小魚沒有搭話，跟她一起的男人先開了口。隨後他從上衣口袋裡掏出一張名片來。李冬菊一看，上邊寫著房地產經紀人彼得。名字下面有的住址，看那樣子是一個個人住宅地址。

李冬菊抬頭仔細看這個叫彼得的人，這個人有著灰色的頭髮、藍色的眼睛，和一個像皮球一樣鼓出來的大肚子。李冬菊將名片收起來，只好讓出一條路給這兩個醉鬼。她知道如果和兩個醉鬼爭論下去，那只會招來一堆笑話的目光，是笑話她這個清醒的人，而沒人會笑話兩個醉得不知道東南西北的人。

眼看著這兩人晃晃悠悠地消失在自己的眼前，李冬菊覺得如果有的選擇，自己再也不當房東 了。當房東的煩惱要比當租客的煩惱多得多，不是嗎？瞧前面蹣跚走路的這兩位。不管怎樣，今天在星巴克 咖啡店，也算是大有收穫的。

吃過晚飯，李冬菊一個人來到老港，這次她沒有開車，她選擇了坐地鐵 。夜色中的老港是那麼漂亮，正值夏季，好多人都在老港邊閒逛。月光下港口的水波動著，一層漣漪推著一層漣漪向前流動，前邊的波紋消失了，後面的又一波緊跟著就流動過來。月光也跟著在水中晃蕩，水中一條閃亮的光波帶不停蕩來蕩去。人們伏在欄杆上看這暗夜中的風景，李冬菊甚至能聽到遠處傳來什麼人唱歌的聲音。（一五）