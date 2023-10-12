女兒點頭，畢業典禮一結束，她接二連三找了當地幾家著名的餐廳當服務生，每天工作，直到夜裡十二點才到家。

這個家暫時不再硝煙四起。余碩想到秦鷗十九歲認識他、二十二歲結婚，沒有社會閱歷，也沒有人生經驗，就踏上了移民之路，這個家是她全部的世界。他盡量沉默，不惹她生氣。

秦鷗天天看不慣好多事，政治的、經濟的、哲學的，常常說上一串話，沒有人能插上嘴。余碩找個健身 的理由，每周打四次網球、每周末打高爾夫球。每天回家喝一杯紅酒，消磨時光。他打開已經聽了三十年的俄語電台，聽著、聽著，不想聽了。俄國解體後，繁榮發展一陣，他也跟著高興。現在居然強行佔領烏克蘭，無視協議，令他無法接受。

長久以來，他避免憶及最後一次回蘇聯的經歷，只想忘記那曾經飽受驚嚇的場景。今天可能喝多了酒，思緒飄到當天抵達蘇聯時的情景。他記起，白天室友尤里曾詢問過他旅行支票 的用法，他說明，本人得拿護照去銀行才能兌現。尤里其實就是他當年留學時，俄羅斯學校派去監視外國留學生的幹部。想到這裡，余碩喃喃自語：「搶匪並沒有拿走我的旅行支票，也沒偷走我的磁碟，難道是尤里找人搶走我的電腦？就為了那個電腦？」

此刻，回憶前塵往事，終於不再擔心受怕，余碩慶幸自己當時活著回美！

疫情 三年，余碩夫婦也沒回國探親。待中美恢復航行後，余碩歸心似箭，準備回中國看看父母。秦鷗害怕染疫，執意不回，他對余碩說：「去了趕緊回來，不要跟太多人接觸，不准滯留過久！」余碩全答應。（八）