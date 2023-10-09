難得律師有理工科背景，憑著電腦學士學位，她很快找到律師事務所的工作。余碩也算鬆了一口氣。

眼看自己規劃的黃金生涯就要開啟，秦鷗冀望自己一展長才。只是，兩年多來，律師的工作並非她所預想的那樣宏偉，小律所的案子不是那麼豐沛，待遇和余碩比起來，又是相差一截。所有的案子總是拖延著，瑣碎的事務佔據她更多時間，排在她前面的資深律師比比皆是。

一天下午，她從辦公室回家，對著鏡子，望見自己每天頂著太陽開車，皮膚曬得好黑，皺紋也多，完全沒有從前亮眼的模樣。她想不起任何能讓自己開心的事──沒有想吃的東西，更沒有想購物的慾望！

余碩見她多慮喪志，使勁安慰她：「才剛當上律師幾年，不必著急！」他買了瓶紅酒，下廚包餃子 ，又做了幾個拿手菜，哄著秦鷗。他們的確好久沒有輕鬆地吃一頓飯了，油爆蝦的味道好香啊，肉質軟糯，秦鷗感覺有點輕飄飄，暫時忘記工作的苦惱。余碩也順勢親親她的面頰，將她抱到臥房了。

秦鷗怎麼也沒想到自己懷孕了，懷上女兒後，體力不支，幾次在辦公室暈眩不已。余碩怕他出意外，讓她生完孩子再工作也不遲。最後，她不得不辭職，返回家庭。「秦律師」的頭銜又沒了，她等著嬰兒出生。緊接著，圍繞尿布、奶粉的日子重擊了她的雄心壯志。

一天，她帶著六歲的女兒上街，剛買了冰淇淋塞到女兒嘴裡，恰好碰到前律所同事克莉絲汀和她打招呼，她差點認不出。女孩一頭俏麗短髮，絲質套裝，當年辦公室實習小助手，現在妥妥地成了主幹。（五）