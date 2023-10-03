島嶼森林之歌（一七）

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人生的美好就在一切發生得剛剛好。剛剛好毬果掉落，剛剛好小西成章低頭撿到毬果，剛剛好將毬果帶回的實驗室就是他的母校東京帝大，剛剛好此時他回來任教，剛剛好那一刻他推開植物標本室的那天，他沒有錯看毬果，剛剛好他的新發現被權威植物學人認可。

故里人常講殘念啊，遺憾美學，帶著侘寂。但他不喜歡殘念，他喜歡圓念、滿願。

他喜歡台灣人說剛剛好，也有人說「拄拄好」。

「拄拄好」，卡哇依。他跟妻子說起福佬話時，妻子是這麼說的。

是「拄拄好」啊，他去了那麼多回的山林，踩踏過無數的高山杉柏的領地，抬頭不見低頭見，毬果一般，都已被發現、被命名。

沒有等待他的特有種、獨有種。

直到日子在秋冬嬗遞中流逝，他在帝大授課已多時，學校放長假，他終於能夠放下手邊的工作，回到他熱愛的植物標本室，他想重新再次檢視。

就這樣，他才看到已然被他擱置了一段時日的台灣植物標本。

這一望、一查、一探究竟，他的心瞬間被勾起了回憶，島嶼之名，流著他的血液，半個母土。那時他還不知道這個春風明媚的早晨，當他打開植物標本室時，歷史就在前方等他寫下驚天一筆。標本室他逐一看著，直到步履停在標記著「台灣針葉樹的毬果」的玻璃櫃前，標本玻璃上註明著「南投廳林圯埔杉林山的烏松坑，海拔二○○○公尺處，1902年2月小西成章採集」。（一七）