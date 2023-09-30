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藍莓夜（一一）

南希

她看見了一樣東西，這東西的形狀是軟的、酥的、奇形怪狀的。乳白的底子上有粉色的小花，那是安琪兒昨天用的毯子。她認出這是垃圾桶，是那種直筒形、敦實的金屬垃圾桶。她伸手一摸，手一抖，便把垃圾桶打翻了，那裡面露出了一雙小腳。

她戰戰兢兢把那團東西拖出來，裡面竟露出了一張小臉，冰濡濡的，珍妮驚得抖了起來，她的肩膀猛烈地抽搐了一下，接著她的喉腔便響起一陣喑啞的嗚咽，嘎聲叫道：「安琪兒！」

珍妮跪著扯下了桌子上的桌布，試圖擦掉安琪兒臉上的湯湯水水。她記不清昨天晚上發生了什麼、喝了多少酒，又吐了幾次？她記起了昨天回來的路上，晚風一吹，已有幾分醉意，回家以後又喝，喝了又吐。後來把安琪兒放在自己膝蓋上，就睡著了。可是不知怎麼搞的，安琪兒竟頭朝下栽進了垃圾桶，垃圾桶裡盛著酒和汙穢的東西，孩子太小了，卡在狹窄笨重的垃圾桶裡，掙不起身子，這時已經沒氣了。

珍妮嚇壞了，不知怎麼辦。垃圾桶裡的黏稠物把安琪兒的頭髮黏在一起，拉也拉不開。珍妮伸出手來，試著把安琪兒的頭髮一根一根地摘開。她開始還是細細地摘，驟雨似的淚珠串串地掛了一臉。然後才突然想起什麼似，抱起安琪兒，跌跌撞撞往外跑。

安琪兒很安靜，她身上裹了一層絨毯，只露出一張小臉，閉著眼睛，臉上是冰紫色的。珍妮扒開安琪兒的眼皮，眼白微微泛藍，眼珠子一絲不動，似乎變成了一個透明的玻璃球，嘶嘶地透出一股寒氣。這股寒氣向珍妮襲來，從頭漫到腳。（一一）

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