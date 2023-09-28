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全球股市市值跌到100兆美元以下 都怪兩大利空罩頂

無視政府關門 共和黨寧背罵名 極右眾議員恐採「焦土策略」

七層樓（六）

草白

「前幾天，你媽說你要回蒙城，我就想著，你應該會來看我的……。」小姨將酒杯攥在手裡，用那種眼神望著她。

廖青沒有吭聲，她不能說自己並不想來這裡，是母親一定要她來的。

「當年，這麼多外甥和外甥女中，我最喜歡的就是你。可後來，連你也和我疏遠了，我心裡真是難受……。」廖青心想，她到底還是將心裡話說出來了。這樣也好，她們之間是應該開誠布公地談一次。

小姨眼睛有些發紅，好像有更多話要從那裡面湧蕩而出，果然──「我早就知道的，錦上添花是有的，雪中送炭想也別想。自古以來都如此。沒什麼好抱怨的。可你今天怎麼想到來我這裡呢？還買了那麼多東西，害你破費……」廖青[儘管感到刺耳，可不得不陪著笑臉，說自己以後一定會多來看她。只是這幾年家裡事情多，顧不上。

「我不怪你，你媽說你也不容易，身邊連個搭把手的人都沒有。」廖青心頭一怔，不曉得小姨對她的情況了解多少，有些事情她連母親也沒告訴。生活在外地有個好處，只要自己不說，別人什麼也不會知道。

廖青的擔憂是多餘的，小姨的心思根本不在她身上，酒杯斟滿後，話題又自動漫溢下去。這回落到工作上。小姨的兒子也到了找工作的年紀，卻處處碰壁，「好不容易考上事業單位，到政審關節卻被刷下來。你說這公平嗎？老子犯的錯誤還要讓兒子埋單！並且一直買下去。這算什麼世道啊！」小姨帶著哭腔罵道。

她愣怔著，好一會兒才回過神來，記憶裡不曾存儲小姨憤怒和怨恨的臉，全是溫婉、動人和克制的形象。（六）

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