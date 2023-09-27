我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走

全美最貴 華府托兒費年逾2.4萬 比公立大學學費還貴

七層樓（五）

草白

「年紀大了，腿腳不靈便，醫生讓我睡前喝幾口解解濕氣，就喝上了。沒事的，喝得不多，就一點點。」小姨笑笑說。

──可她這個樣子，根本不像是只喝了一點點。

環顧四周，只有藏在磨砂罩子裡的頂燈發出微弱而恍惚的光，是這方空間裡唯一的光源。廖青住在這裡的那幾年，這個房間還是全灰的，沒有任何裝飾。那時，她和小姨都住在閣樓上，由木板隔出兩小間，中間門洞以曲別針和糖紙做成的門簾相隔──還是她和小姨花了兩個周末的時間串成。小姨住外間，她住裡間，每當身體斜插著穿過它，便會響起糖紙的窸窣聲，好似吹過一陣帶甜味的風。

周末的夜裡，她們早早吃過晚飯爬到閣樓上，她寫作業，小姨織毛衣、鉤花邊，各自忙到深夜。消夜是芝麻湯團或酒釀圓子，誘人的甜食，多年後她還念念不忘。一個近乎隔絕的世界，忘了親戚的白眼、姨父的眼淚，一處荒野裡的庇護所。

第二年夏天，閣樓上的風吹來好消息，她要離開了。拿到錄取通知書的第二天，小姨送了她一條掛脖式紅色連衣裙，是《電影畫報》上的女明星在晚宴上穿的裙子。裙子被她帶到大學校園，只穿過一次便沉入箱底，後來混在一批半新不舊的衣物中捐了出去。

廖青摸了摸隨身攜帶的禮物，除了健身錘，還有從超市貨架上取下的保健品，大眾貨色，不值一提。她心裡一陣愧疚，這麼多年過去，她並沒有積攢任何別致的禮物，可以拿來饋贈給眼前這個人。大學畢業之初，她無數次想過如何報答小姨，什麼樣的禮物才配得上這份情意，甚至對自己母親，也沒動過這種心思。（五）

健身 庇護

上一則

郭大經找AI熬心靈雞湯 開創新商業模式

下一則

假髮的故事

延伸閱讀

超生往事(下)

超生往事(下)
發現父藏17年錄取通知書 山東女心寒：初中畢業就打工

發現父藏17年錄取通知書 山東女心寒：初中畢業就打工
超生往事(中)

超生往事(中)
超生往事(上)

超生往事(上)

熱門新聞

著作權局審查委員會駁回人工智慧畫作「太空歌劇院」版權登記，憂心飯碗不保的文藝界一片士氣大振。（取材自X平台）

AI畫作「太空歌劇院」版權登記被駁回 文藝界士氣大振

2023-09-25 01:25

懷念的軍校美食

2023-09-22 02:00

兒子教我冷知識

2023-09-23 02:09

在老人公寓吃大餐

2023-09-24 02:00
被當作廢品賤賣的瑞士骨董項鍊錶。（赫連擁．圖片提供）

亂燉式淘寶

2023-09-21 02:01

有一種心態叫從容

2023-09-21 02:00

超人氣

更多 >
金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子

金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子
亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議

亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議
態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要

態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要
紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高

紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高
未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家

未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家