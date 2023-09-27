「藍莓夜」是粉紅色透明的雞尾酒，用喇叭形的高腳杯盛著，酒杯邊上插一片鮮黃的香菠蘿，菠蘿的頂上還嵌著一顆鮮艷欲滴的藍莓。菠蘿和藍莓之間，夾著一片淡藍色狹細舌狀花瓣。

珍妮托起酒杯，聞一聞帶松樹味的花香，又瞇起眼睛，透過酒杯瞄著遠處舞台上的鮑逖說：乾杯！自己先喝乾了。然後，她像演舞台劇 似地說：愛情，就像這酒杯上的藍莓。為了愛情，你必須喝下這杯苦酒。光吃了藍莓就逃跑，是不可以的。

她用手指撮起酒杯裡的藍莓塞到嘴裡，扭頭對酒保說：「再來一杯。」

珍妮看到吧檯角上擺著一盆花，以前竟沒注意過這個角落。這是一盆奇異 的花，株直立、葉灰綠，花瓣狹細尖狀，葉片散著松樹的香味。剛才看見酒保做雞尾酒時，竟揪了一朵花插在酒杯邊上，引起了珍妮的好奇。

她湊近看，每朵花最上面像一隻小手，女性的、溫婉的、纖細流線型的，向人招喚的小手。下半花瓣像展開的淡藍色百褶裙，裙裾上面有深深淺淺的瘢痕。花蕊處在小手的下方、百褶裙的上方，像一隻袋鼠放小袋鼠的地方，也像人體的某個部位。

珍妮還注意到，牆上掛了一塊木牌，介紹說這種熱情妖艷的花叫「迷迭香」，唇形科迷迭香屬植物，被教堂視為「神聖的供品」，又稱「聖母瑪利亞的玫瑰」。牌子上還印著莎士比亞的一句話：「迷迭香是為了幫助回憶，親愛的，請你牢記。」

這花呈現出來的感覺很性感，但並不搔首弄姿，而是儀態優雅，像一位女性並未主動挑逗和勾引，只是彷彿自顧自地微笑一下，就給了你絕美的享受。（八）