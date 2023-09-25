我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

微信占手機破100G記憶體 網民怒：資源被霸占又不敢刪

解讀拜登民調輸川普 經濟、移民滿意度新低 74%認為太老

島嶼森林之歌（九）

鍾文音

早田當年到處去探訪山林與森林地帶，將植物的暗物質與明物質，帶回實驗室，他彷彿是個古老的地下墓穴探訪者，只是他的墓穴在地上。森林的菌根與微生物，與植群上下構成的微宇宙，使他就像一個尋訪星河源頭、探掘消失墓塚且是人類慾望施加自然界暴力的憑弔者。他經常和學生們在藍色天空與綠色森林的山稜線，經歷生死一線，倖存者才得以窺知植群的未來，可想而知的是不可避免的入侵，不論是異族，或者是為利益而進入山林的人。

他在漫長的旅途與往後更漫長的日夜，不斷遭逢植物的神祕源頭，和不同部落的人成為朋友。他知道他們才是人們的祖先，這些部落人所保有的、所經過的都是森林內部的漫長時間考驗，為此他們的智慧不是通過知識的，而是通過漫長的積累，從土地的根部勃發而出的生機，死而不死、滅而不滅。部落永遠如星辰般給他植群的線索，星光的路徑，研究標本下的發現與生命智慧的源頭指引。

森林世界對山民部落來說，意義重大，他們有傳說和史詩，一如他的一生都離不開植群。

他是六道中的人，也是植物道的植物。

7

森林的入口，聖山下的城有他和學生們的足跡，遠方傳來平行時空其他植物學家的發現。

水的洗滌，象徵著當地人和外來者的和解，雙方逐漸因靠近而成了朋友。過去被侵略者屠殺死亡的極度痛苦，在那一刻，行刑地成了洗滌池，放下仇恨，悲傷被解離了。他的後代島田在筆記本裡這麼寫著。

巨大的獻祭地，聖山森林，卻等著流血。

8

聖山部落長老有天因為生重病，被他送到了山下殖民者開設的西洋醫療院所。（九）

上一則

AI畫作「太空歌劇院」版權登記被駁回 文藝界士氣大振

下一則

白髮又何妨

延伸閱讀

庸人自擾

庸人自擾
百齡園幸運88大優惠正進行中8月31止

百齡園幸運88大優惠正進行中8月31止
歐幾里得望遠鏡 首批測試照曝光

歐幾里得望遠鏡 首批測試照曝光
歐幾里得天文望遠鏡進入軌道 首批測試照片曝光

歐幾里得天文望遠鏡進入軌道 首批測試照片曝光

熱門新聞

新天鵝堡的紅磚大門。（大邱．圖片提供）

夢碎天鵝堡

2023-09-18 02:02

淺談同學會

2023-09-19 02:00

懷念的軍校美食

2023-09-22 02:00

別和身體較勁

2023-09-18 02:01

兒子教我冷知識

2023-09-23 02:09

緣慳一面

2023-09-19 02:01

超人氣

更多 >
「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網

「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網
租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬
俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過

俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過
封面故事／壓力、孤獨、憤怒？ 留學生殺人 怨氣從何處來？

封面故事／壓力、孤獨、憤怒？ 留學生殺人 怨氣從何處來？
中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情

中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情