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當晚七點，珍妮準時出現在「藍莓夜」。她打扮得光鮮亮麗，完全不像一個當天下午被解僱的人。「藍莓夜」的舞台上，燈光很暗，只有三束紅色的光，打在鑲嵌在牆上的三個長條方框裡，周圍則被神祕的墨藍色包圍，舞台變成紅藍兩色切割的光板。一束小小的黃色頂燈，照在來自義大利 的小號手鮑逖身上，另一束光，打在舞台深處穿白衣的黑人 鼓手身上。在幽暗的背景下，鋼琴和紅色的吉他發出神祕的光亮。

珍妮先走到洗手間。她在鏡子裡端詳著自己，一隻手夾著兩支不同長短的睫毛刷，像用筷子似地左右開攻。塗完了睫毛膏，發現那些睫毛膏塗得過厚，結果適得其反，睫毛坨在一起，反而顯得短了。

她嘆了口氣，打開手提袋，沒有合適的工具，只找出一支迴紋針。她動手把迴紋針掰直，捏在手裡，對著鏡子，一根一根地穿過睫毛，耐心地把結團的睫毛慢慢挑開。

這時林風風火火地進來了，「原來是來看鮑逖啊？早知道我就不來了，上個周末我在十三台的節目裡，已經看過他的表演了」。

珍妮把手放在嘴邊，「噓！小聲點！你不覺得他很像維爾嗎？我看見他的照片簡直驚呆了，他們太相像了。」

「原來你是為了維爾來看鮑逖的？」

「不是，我想知道我能不能忘掉維爾。」珍妮邊說，邊用睫毛夾把睫毛夾成彎彎的形狀，兩排睫毛便整齊一致地朝外翹起來。

林對著鏡子，看見自己頭頂的幾根白頭髮，她嘆了口氣說：「嗐，又該染髮了！」她看見珍妮從手提袋裡捧出兩團毛茸茸的東西，「這是什麼寶貝？看你小心奕奕地像捧著兩隻小貓。」

只見珍妮用皮筋套住她的頭髮，梳成一個不高不低的馬尾辮，拿起一個較長一些的假髮，卡在「馬尾」上，她的頭髮頓時變得豐厚起來。（五）