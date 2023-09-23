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富貴門（一六）

王婷婷

有時候看煩了，對方的臉不重要，有心情了隨便抓一個，基本上沒有七分以下的女生。要是有，助理就換人。他的太太，如今是前妻，她說了好多次喜歡國外、喜歡列治文，也喜歡加拿大，但她再也沒過來。她住在他們在上海買的房子裡，那個她早就不喜歡的聯排別墅。兒子一會兒去洛杉磯、一會兒回國，他管不了他們，以前他有錢的時候也沒管住。

她逼著他陪她兒子打網球。她說網球比高球便宜，運動量更大。他不想去，「游泳最便宜了，還不曬，也不怕下雨。」

「臭小子不喜歡游泳，弄不動他。」

他不肯去。唯小人與女子難養也，到底沒文化，看不出眉眼高低。鍾馨馨不見外，她拍著他家的桌子說：「總比你每天吃藥強吧？那藥，越吃越多，是藥三分毒，你知道嗎？」

他打起精神做了點正經事，比如入了籍、託家裡人把國內的房產和一些亂七八糟的事，統統清理了。如果餘生只是吃吃飯，倒是夠了，再多就沒有了。即使從前他覺得便宜到可以忽略不計的高球，最好是不打了。散步也免了吧，吃飯他都不願意出門了，何況散步。

「咱們就像是〈傾城之戀〉。」

「什麼戀？什麼虐戀？絕戀？」

杜峻峰想起鍾馨馨只是初中畢業，不可能讀張愛玲。他的大學時代，幾乎每個人都要讀張愛玲的。他趕時髦看過幾個故事，早就拋在腦後了，不知道怎麼突然想起來。對了，國內翻拍了這個電視劇，他刷了幾集，很難看。

大概是溫哥華特有的雨季來了吧，成天陰雨綿綿的，他們倆貓在家裡無所事事，沒話找話，隨口說了這麼一句。

鍾馨馨和他上了床之後，經常來他的公寓裡消磨時間。（一六）

高球 洛杉磯 加拿大

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