林卻說：「你的心病就是維爾。」

「是的，我最受不了他躲起來，哪怕我跟他成了仇人，我也要見到他。」她告訴林，她正在跟維爾打官司爭撫養費，「這孩子是維爾的種，有她我跟維爾就斷不了。走到天涯，我的律師也會找到他的」。

有了孩子之後，珍妮好像變了一個人，由一個只顧打扮自己的少女，變成了一個潑辣的母親。她不再穿那種五英寸的高跟鞋，在包裡多放了一雙運動鞋，下班前換好了運動鞋，踩著鐘點衝刺般地趕到家。有時歸心似劍，她乾脆坐計程車回家。女兒安琪兒現在就是她的一切。

又過了幾個月，第二批裁員 的名單就要公布了。整個公司陰雲密布，可是珍妮沒所謂似地天天早下班，她的安琪兒比什麼都重要。她在上班時間也總給女兒打電話，聽聽她咿咿呀呀的聲音。

這天珍妮很神祕地說，要帶林去見一個人，「今天晚上，你一定要跟我去『藍莓夜』。」

「幹麼這麼神祕，難道帶我去見維爾不成？」林看見一朵花開在珍妮的嘴角。

「今天晚上，我要打扮得像公主一樣。」珍妮繼續道。

林對爵士樂 不感興趣，第二天還要上班，再說她也不相信珍妮的話。她手搭在珍妮的腦門上，再摸摸自己的腦門，眼睛朝上翻翻，走開了。

幾分鐘後，珍妮被叫到人事部談話，她被解僱了。像珍妮這種心不在工作上，天天只想著她的寶貝女兒的人，當然先被辭退。珍妮的靈魂被偷走了，沒辦法，可是她丟了工作，又帶一個孩子，她怎麼過？沒想到珍妮並沒發脾氣，也沒有躲到廁所嚶嚶地哭，她收了東西，走到林面前，說了聲「七點見」，就走了。（四）