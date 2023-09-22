阿尼默／圖

3

珍妮不喜歡亞當。亞當是「藍莓夜」新來的酒保，成天嗲著嗓子說話。他是一個瘦小的男人，無肉的臉上是那種僵僵的笑，一笑便滿臉的「括弧」，一雙大眼睛很誠懇。他很熱心，熱心得有點過分。他的身材削瘦而精幹，線條無可挑剔，矮是矮一點，倒是沒有一點贅肉。在維爾的生日派對上，亞當充當神話中的「亞當」，渾身一絲不掛，全裸獻藝。他練過的平坦小腹下面，紮著一片遮羞大綠葉。頭上頂著一圈草葉編成的花冠，手上舉著一只青蘋果。誰要是和他合影都歡迎，還配合擺拍，並親吻女士們的面頰，整晚的風頭都讓他搶去了。

珍妮懷了孕，本來就有點委頓，臉上的濃妝又不斷出油，讓她顧不上臉，也顧不上腳。亞當卻像跟班似地陪著維爾，隨著他跟朋友喝酒暢飲。亞當大大方方地笑，眾人也大大方方地笑。最後維爾要求跟亞當合影，眾人都退到一丈遠的牆根。亞當跟維爾都蹲了下來，在兩個小條案之間，為的是攝下條案上的鮮花和蛋糕。從背後看，一絲不掛的亞當很滑稽。

維爾一向行蹤不定，他有四分之三的時間都在外面巡迴演出。珍妮有時覺得他像一條魚，總在游動著，抓不住的，總是處在逃走的姿態。更糟的是，魚是沒有表情的。

「我可能不是你需要的那種人。」珍妮聽見維爾的聲音有些遲疑。

「什麼人？」

「你需要的那種人。」

「我就需要你這種人。」

「什麼樣的人？」維爾也學她的話。

「有良心的、憐香惜玉的。」她開著玩笑。

「也許吧？」

他嘆了口氣，眼睛瞥向別處。

這種談話多了，就常常出現冷場，冷場越來越多。亞當出現就會好一些，因為維爾的眼睛就會從那個縹緲的什麼地方回到現場來，變得有說有笑。有時珍妮很希望亞當在旁邊，這樣她與維爾兩人起碼不會出現冷場。

珍妮不得不告訴維爾，她懷了他的孩子。可維爾卻告訴她，他愛上了亞當。珍妮聽了，簡直連殺人的心都有了。特別是聽到維爾說，要她把孩子拿掉，要花一萬五千美元，她更感到崩潰了：

「我的天！一萬五千美元？打掉孩子要一萬五千美元？」

「你要把孩子打掉！」維爾說。

「那是維爾的孩子！」珍妮喊道。

「你要把維爾的孩子打掉！」維爾又重複了一遍。

「我付不起那些錢。」她自言自語，她簡單的腦子有點不夠用了。

「我出錢，你要把孩子拿掉。」他聲音軟了下來。

「那也是我的孩子！」她吼了起來。

「OK！聽好了！你要把孩子拿掉！」他也換了聲調。

珍妮的眼睛這才轉向了維爾，眼白很大，好像全然不懂他在說什麼。

「那你就帶他來。」珍妮啞著嗓子，緩緩地說，「你帶他來，你把亞當帶來，咱們三人在一起。」

維爾看著珍妮，半天沒說話。他低下頭，托起珍妮殘妝斑斑的臉，開始吻她，「對不起！對不起！」

珍妮的眼白漸漸被淚水逼出了紅絲，一種絕望的執著從她心裡升起。她把維爾的手拉進自己的風衣，雙手環在維爾的脖頸上緊緊吊著。維爾被珍妮溫暖的身子覆蓋，不安地掙出了汗。他怎麼也沒想到，珍妮愛他愛到這種程度。珍妮的皮膚滑滑的，像一條出水的魚。

維爾一輩子都在戀愛。而珍妮遇到他的時候，好比一朵花開到荼蘼。她明明知道維爾不會是她的，可怕的是，引起了她不可理喻的熱情。

4

孩子生下來了，完全不像維爾。孩子的頭髮漆黑，奶油色皮膚、單眼皮、塌鼻樑。她的眼睛也是黑的，像一雙小山羊羔的眼睛，很專注地盯著他看。他只看了女嬰一眼，就否定了這是自己的骨肉。

「你不要逼我。」維爾顯得很無奈。

「她是你的女兒。」珍妮眼睛定定地看著他。

「你要是愛我，就給我留下餘地。」他並不看珍妮。

「愛，就是沒有餘地。」

「那我寧可你不要再愛我了。」

「我不能。」

珍妮總想抓住一些可靠的東西，可是總抓不住。像是演一台戲似的，安琪兒一出生，維爾從此消失得無影無蹤了。

珍妮在家休產假三個月的時候，美國經濟危機開始了。各公司都在裁員 ，失業率掉到五點五，社會經濟到了衰退的狀態。各大公司紛紛倒閉，珍妮的公司因經營不好，聽說也要裁員，但她卻還沒有想上班的意思。

這天，林下班後搭地鐵 趕去看珍妮。林在星羅棋布似的街道繞得迷了路，狼狽不堪終於找到珍妮的門。門開了，見到了抱孩子的珍妮，林倒吸了一口冷氣。她沒想到，女人孕育了一個生命，就等於從自己的生命裡抽走了養分。眼前的珍妮像遭遇了一場大劫難，頭髮像乾草，臉上爬滿了蝴蝶斑，眼周發青，一直青到眼睛下邊的眼袋。

珍妮說：「都是這孩子鬧的，從懷孕一開始就有問題：早產出血、胎兒心臟發育不全，後來又是胎位不正……安琪兒不知為什麼，後半夜總哭，一小時哭一次。等到她不哭了，我總哭，止不住似的，眼淚都流乾了還哭。醫生說我得的是妊娠抑鬱症。」（三）