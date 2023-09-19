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嫌前車「開太慢」紐約貝賽爆槍擊案 槍手在逃

俊傑的詛咒（九）

李東文

學校檢查後，發現是任課老師為了少用粉筆，用了太多投影儀，而教室的光線又很強，影像朦朧，孩子們用眼過度了。

從小學一年級開始，妮妮放學後就自己回到士多店，她爸爸的身邊。秀珍是畢業班的班主任，又兼著級長的職務，工作任務多，放學比一般老師晚。當然，學校大門距離珍珍士多店也不太遠，走路幾分鐘的事。

隔年秋天，妮妮二年級時，被一位名叫張國明的司機撞到了。一群孩子從校門口出來，在轉彎的位置跟一輛舊吉利發生了不愉快的接觸。另外兩位孩子摔倒在地，身體未曾受損，妮妮躲閃不及，被捲進了車底，右腳卡在前輪下面出不來。多位路人合力把車抬起……

張國明的女兒也在這間小學讀書，三年級，他是來接女兒放學的。監控顯示，他的車速不高，時速十公里以內，發生意外是因為他一邊開車，一邊玩手機。

當時，俊傑手拿著個烤雞腿，正遞給一位五年級的小男孩。有人小跑過來衝他喊：「你家妮妮被車撞了。」他頓時汗毛倒豎，心臟停跳了一拍。

妮妮的腳背和額頭有擦傷，表皮滲著點血──看著問題不大，只是驚嚇過度，目光呆滯。她見到俊傑後說：「對不起了啊，爸爸……」

俊傑狂亂的心稍稍安定了些，心口發堵的感覺卻沒有減少。妮妮小小的身體越來越劇烈的顫抖，令他再次汗毛倒立，有如置身於槍林彈雨，而他手無寸鐵。

事情剛剛發生時，已經有熱心的路人打電話報了警，所以俊傑剛到不久，就有員警過來處理。員警第一句話就指著俊傑的鼻子罵：「你們這些做家長的，為什麼不看好自己的孩子！」（九）

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