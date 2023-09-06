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金山掃毒3個月逮數百癮君子 民眾無感：毒販依舊猖獗

中國安部揭祕：CIA首位死在海外間諜 73年前在中被擊斃

范師傅（五）

江在涵

那位老男人銀髮梳得一絲不苟，腰板挺得筆直，身穿一身筆挺的西裝，腳下一雙發亮的皮鞋，手拿一根拐杖，臉上戴著一副金絲眼鏡。旁邊的妻子穿著淡色的旗袍，脖子上戴著潔白的珍珠項鍊，頭髮斜插一朵紅紅的木槿花，顯得很優雅。滿頭花白頭髮的謝校長緊跟在他們身後。謝校長快走幾步，想去攙扶那位老男人。

「不用、不用，小謝。」那位老人「呵呵」笑了起來。「我雖然今年快八十歲了，但身體還算不錯，走起路來一點都沒問題。」

「老師和師母風采依舊當年。」謝校長陪著笑臉。

「那也是要堅持鍛鍊。還記得嗎？我和蔣校長帶著你們，一起下到贛江去冬泳，上到崆峒山之巔去野營；還有，我每天都和你們一起跑五千米嗎？」老人問。

「記得、記得！」謝校長顯得有點激動。他說：「老師那時才不到四十歲，和師母成家還不久。」

「你那時才十六、七歲，還是個大孩子呢。」旁邊那位女士插話說。

謝校長羞澀地笑了起來，還真像一個孩子一樣。

「你的淑蓧，到台灣後，不久就得了急病。我們與其他老師、同學們都極力照顧她，可還是沒能搶救過來。你曉得的，當時是兵荒馬亂。」老師接著說。

謝校長臉色一下子黯淡了，低沉地說：「我知道。」

「你也真是，還提這事做什麼？」師母責怪地對老師說，「小謝現在都已經當上校長了，家裡的愛人，孩子們都很好。」

他們一行人走到范伯伯家門前，停了下來。范伯伯身穿一身嶄新的藍色卡其布中山裝、別阿姨穿著藍色的開領西服，正站在那裡等候著。（五）

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