阿尼默／圖

二十年前來報讀他這一課的學生是衝著他的名氣，近年是因為首選的課程都額滿了。每年他都半期待會是最後一年，不論是因為他遞辭呈，還是課程被停掉，但是兩樣都沒有發生，他便仍舊在這兒。

講課的時候他通常是，希望自己在別的地方，做著別的事情。他猜學生們也一樣。什麼時候開始，他覺得再沒有什麼可以給學生。課堂外即使有交流，也多是事務性質的，為了交涉分數或補考之類的。她出現在他的辦公室裡，是學期近尾聲的一個雨天，除了禮數不可缺的話，沒說什麼別的，放下一張紙片便離去。是一個集體畫展 的開幕酒會請柬。

當晚他去到港島中區山上的小畫廊，看到了很是不俗的新世代畫家的畫作。他已經很久沒看任何展覽，一個不察覺間，又有許多沒聽說過的名字冒了出來。他尤其欣賞其中一幅小尺寸的人物畫，背景是夜間室內，一個看來十二、三歲的女孩端坐桌前專心溫習。小檯燈的光暈、桌上的書簿文具，他覺得處理得不錯，在眾多畫作中顯得平實穩重。突出之處是人物的神情，把一個小女孩面對功課所感到沉重負荷，完全掌握到了。

畫廊女主人認出他來，前來招呼，介紹他認識在場的幾位畫家。一番應對，喝了香檳，又吃了點心，還是沒看見女子。正想不動聲息離去，剛轉身她就在眼前，紫色吊帶裙襯得她青春明媚，像朵綻放中的木槿花。他們一同去了酒吧喝酒。

那個晚上你跟我說了什麼，你記得嗎？有天喝著茉莉花茶時他問。

那個晚上我和你都說了不少話。

你說了讓我很受刺激的話。

你問我為什麼約你去看畫展，你問我是不是有心刺激你。

「你說你完全沒有那意思，不過是想讓我看看時下年輕創作者的作品，你覺得我可能感興趣。」

然後你說，的確是耳目一新。

你告訴我你第一天來上我的課有點失落，覺得很失望。

你問我失望的原因，我說你完全不是我想像的那樣。

你說我在利用天生的魅力與口才，來討學生的歡心，然後你問了一個對我來說很讓我震驚的問題。

我問你為什麼你近年的畫這麼爛，你怎麼說的你記得嗎？

我說人人都是評論家。我問你為什麼要來上我的課。

我說我想看看成名的畫家是什麼樣子。我說我曾經那麼喜歡你的畫，是你讓我瘋狂地喜歡上馬蒂斯，在那之前，我只喜歡梵谷和莫內。

我說你這女子是從哪裡鑽出來的，為什麼我沒有早點認識你。你告訴我讀完這個學期便退學，我問你為什麼退學。

我說我不過想試一下做大學生，過一下大學生的生活。這目的已經達到，我不是想要那張文憑，即使拿到了，也不知道要拿它做什麼好。

我說很可惜。

然後你問，可以替你畫像嗎？

到現在我想不通，為什麼你那麼爽快答應。

事情就該是這樣不是嗎？是我叫你去那畫展的，就得承擔那後果。

我已經許久沒畫人物，是你讓我有再畫的衝動。

第一次來，我有點害怕，怕你會叫我脫衣服，像你畫裡的那些裸體女人。那樣的話我會控制不住自己，而我不想和你發生任何事。

但你還是來了。

是的，我還是來了。

現在你還害怕嗎？

現在我知道你比我更害怕。我和你之間不會發生什麼，只會是一些心情。陰天，晴天。

我已很久沒去注意自己是什麼心情，也許我不想知道。

至少你又在畫了。

就連這件事，我也不是完全坦然，我的教養不允許我被年輕的女性吸引。

你說的是慾望嗎？

也許不過是一個過氣畫家的寂寞，他笑笑。那天去過畫展之後，我想了很多，我想我是怎樣從起點來到這裡的，你對我的失望肯定不如我對自己的。（上）