趙梅英／圖

身材敦實的鍾書記馬上在門前出現了。「是誰打過來的？」他背著手，沉穩地問道。

「公安局黃科長。」范師傅說。

「好，我就去。」鍾書記三步兩步走到傳達室，接起了電話。范師傅就在後面一瘸一拐地慢慢走了回來。等他走到傳達室，鍾書記的電話也打完了，笑嘻嘻地盯著范師傅看，說：「范師傅啊，你是個老同志 。我知道你很認真負責，工作辛苦，又要看門，又要送信、送報紙，還要傳電話。不過，你還是要更小心點，不要讓階級敵人、壞分子混進學校來，這會影響我們學校的形象喲。」

范師傅面無表情地聽鍾書記說著，點了點頭，「我盡量小心。」

「這個老范，還真夠忙的。」看著范師傅忙忙碌碌了這麼久，我學舌別人的叫法說道。

「老范就是這樣，忙慣了。」小武子見怪不怪。

3

當院子裡此起彼伏地響起鞭炮聲時，爸爸也拿出一掛鞭炮，帶著我們走到屋外。他把鞭炮繫在一根竹竿上，劃根火柴點上。頓時，「劈里啪啦」的聲音震耳欲聾響了起來。我和哥哥、弟弟都摀住了耳朵。

「小峰、小涵、三元，吃年夜飯了！」媽媽在屋裡叫我們。

從昨天早上開始，爸爸、媽媽就帶著我們，在廚房裡忙碌開了。爸爸先讓我抓住雞腿，幫他把母雞給殺了；然後我和哥哥幫著拔毛，爸爸再把處理好的母雞放在煤爐上用小鍋燉著。媽媽則是「咚咚咚」地飛快剁著肉，然後揉成一個個丸子，放入油鍋裡炸。爸爸又從大水缸裡把兩條活魚撈了出來。

「一條紅燒、一條做魚餅。」爸爸、媽媽愉悅地商量。

吃完了年夜飯，天色已經不早了，爸爸卻披上了厚厚的外衣要往外走。「今天學校裡安排我晚上值班，我得去傳達室待上一陣子。」他一邊穿衣服，一邊對媽媽說。

「爸爸，等等我，我跟你一起去。」一看爸爸要出門，我也趕快套上小棉襖、穿上小棉鞋，跟著就往外跑。

爸爸停了下來，「你去幹什麼？還不回家好好睡覺。」

我明明是想去傳達室找范師傅的兒子心宅玩，卻編了個理由說：「我剛才吃得太飽了，肚子脹得難受，想跟你去外面走走。」

大年夜裡的校園分外冷清，空蕩蕩的，看不到一個人，到處都靜悄悄的。只是不時從遠處傳來「砰」的一聲鞭炮聲，才打破這平時少有的沉寂。我緊拉著爸爸的大手掌，在空無一人的青石路上走著，覺得一切和往常都不一樣。

「爸爸，范師傅、別阿姨他們家也過年嗎？」」我忽然又想起心宅的媽媽來。有時候，我看見別阿姨一個人在路上走著，頭一晃一晃的、手一擺一擺的，見人就傻傻地笑。有人逗她：「老別，想不想再給心宅生個弟弟、妹妹呀？」

別阿姨「呵呵」地笑起來，臉也漲紅了，回答說：「我很想啊。可是老范都老得不行了，我怎麼再生得出來小孩。」

「真是個傻女人。」有人背地裡這麼嘲笑說。

「爸爸，別阿姨是不是有點傻乎乎的？大家都這麼說。

「你別聽別人瞎說。別阿姨也就是從小在孤兒院長大，對社會上的人情世故不太清楚。你可以說她不算聰明，但卻是個好人。」我吐吐舌頭，不敢再問了。

「心宅、心宅！」一走進傳達室的小門，我就衝裡面喊了起來。一個矮矮瘦瘦的小男孩從裡屋跑了出來。他細細的眼睛、大大的耳朵、尖尖的臉，長得很有點像別阿姨。他「涵哥、涵哥」叫著，拉著我的手，要去傳達室外面放鞭炮。范師傅和別阿姨也出來了，嘴唇上油光光的，估計是剛吃年夜飯。

「范師傅、別大嫂，過年好。沒事，讓小孩們去外面玩。我給你們帶了一瓶章貢酒來。」爸爸像變魔術似地從衣服裡掏出一個酒瓶來。

范師傅拉住爸爸的手，「江老師，進去喝幾杯。」

我和心宅來到傳達室外面，站在學校大門的後邊。我在口袋裡掏了半天，才掏出幾個紅紅的小鞭炮，「爸爸、媽媽還沒給我壓歲錢，我現在就這麼幾個鞭炮。」

「我爸爸、媽媽剛給了我五毛錢。」心宅不無得意。他拿出了一小串鞭炮，「晚飯前放鞭炮剩下的。」

「你家對你怎麼這麼好啊！」我都有點妒忌了。不過，我明白，心宅是獨子，不像我有哥哥、弟弟，「你家是誰放鞭炮？」

「爸爸、媽媽拿著，我來點火。」心宅掏出火柴；「你敢不敢拿著？一點上火，你就趕快扔下來。」

「有什麼不敢？」我接了過來。

劈里啪啦……鞭炮聲響了起來。

放完鞭炮，我們倆又跑回傳達室。傳達室裡屋的門敞開著，我看見爸爸正在和范師傅、別阿姨喝酒呢。

「江老師，我知道很多人都看不起我們一家。你能這樣，真難得喲。」也不知道范師傅是不是喝多了，開始口齒不清地嘮叨起來。

「你看你說的，這麼見外。當年我在贛州高中讀書的時候，有一次我肚子餓得咕咕叫，你正好在傳達室，看見我那樣子，就遞給我一個番薯。這我都記得呢。」爸爸也開始嘮叨起來。

「吃菜，江老師吃菜！」別阿姨在旁邊勸。

爸爸夾了一口菜，連聲稱讚：「不錯、不錯，別大嫂，是你做的呀？」（二）