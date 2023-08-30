皮諾曹與藍色鳥（七）

這離群藍鵲的家遠在千里之外的海島，牠是怎麼來到這裡的呢？錯誤的時間、錯誤的地點，但是，跟少年的邂逅怎麼能說是錯誤的呢？

出生可能是偶然，但死亡是必然。怎麼到達死亡的過程，向來是死神感興趣的，可以說，死神跟少年一樣喜歡聽故事。

4 人、人偶、偶人

喲，喂，啊啊啊，嘎嘎嘎……

少年睜開眼睛。他滿臉通紅，正在發著高熱。天剛亮，清晨透明的光線從窗簾縫隙照進來，窗外傳來一陣又一陣如老人咳嗽的鳴叫。

少年露出一絲笑意。「是你嗎，藍色鳥？是你叫醒我嗎？這可真美妙。」

他掙扎著坐起來，打開輪椅鎖，啟動輪椅往窗這邊靠近。百葉窗簾被拉起一半，藍鵲貼在窗玻璃上。

「我做了個噩夢，夢見你臥在一片曠野裡，一動也不動，我把你拾起。你瞪著灰白的眼睛。冬天要來了，你為什麼不趕快離開呢？為什麼？我問你。」少年憐惜地說，但隨即又說：「還好你沒有真的離開。啊，到我屋裡來吧，我這裡有食物、有水，也比外頭溫暖。我讓瑪莉把窗子開大一點，你就可以進來了。」

少年這是在邀請死神呢！傳說中，一旦死神進了病人房間，必定會攜著靈魂離開。少年沒有聽過這個傳說，即使聽過，他也無法從死神隨心幻化的千萬種形象裡辨識出祂。

不等少年召喚瑪莉，藍鵲把堅硬的喙探進窗縫，一點一點撬開它，一側身便進來了。牠優雅地飛了一圈，落在書架上。

少年睜大眼睛，臉上充滿驚喜。這一刻，他突然生起一股強烈佔有的慾望。他要這隻鳥永遠陪伴他，不加入失蹤大隊。如果他有力氣就好了，他會立刻奔過去關緊窗戶，牠就飛不走了。（七）