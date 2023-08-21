今天當值的導播艾列克盯著螢幕，喃喃嘀咕著，不一會兒突抓狂地向耳後頸抓撓，轉頭向後邊站著的女製作人香儂抱怨：「饒了我吧，難道亞洲人真他媽的都是這麼安靜？半天吐不出一個字！」

香儂只是抱著臂，靜靜地從那深沉的眼鏡片望向攝影棚。她看見的是一片東方檀香片沉靜地躺在五顏六色濃烈的辛香料堆裡，乍看雖不起眼，可香料比的是持久性，何況這個不多話的亞洲女人頗沉穩。基於一種中年女性的直覺，她可以感覺這個頭矮小的東方女人身上一種隱忍的能量。

「我們再瞧瞧……比賽還沒開始呢。或許她是一顆未爆的核彈 ？」她拍拍艾列克的肩，安撫似嘟噥了一句。

談話的部分終於結束了，美莉大大鬆了口氣。攝影棚內像悶了大半天的蒸鍋掀了蓋，陡地喧鬧了起來，各種交談聲、道具搬動的聲音在現場此起彼落，準備正式比賽的錄影。短暫的休息時間除了介紹現場的廚具、配料擺放位置外，他們三位各自帶來的公關或助理，也忙著搶時間耳提面命或者撲點粉、打點妝容之類的，只有美莉孤零零地坐在棚內走道一角閉目養神。

她想反正自己就像劇組的某個臨時演員，路過的也不會注意到她。但今天她那灰白齊肩的頭髮還有一身黑襯衫，被身後漆成上下紫紅與淺藍兩色的牆擠兌出來，倒成了突兀的一塊。早上那個黑人 蒂娜拿著一杯咖啡 正從前方走來，一眼就看到她了。

蒂娜四下張望著，有點訝異地問道：「嘿，就你一個人來嗎？早上也沒注意，沒有伴？」見美莉只是笑笑點點頭，想到稍早這個亞洲人好心幫了個忙，眼神不由得多了點同情。（七）