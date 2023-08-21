盧南想到謝韻矯健輕盈，令人神往的身影，可是覺得林茉這般小鳥依人也沒有什麼不好。這些日子他一直在比較她們兩個，難以定奪。

這兩個月有沒有出來走走？是不是一直就是家裡和學校兩點一線？盧南問道。

做論文太忙了，哪有時間做其他的事。再說我一向很宅，你知道的。

做論文也要勞逸結合、要注意休息，也要鍛鍊。盧南總是像大哥哥般關懷林茉。

嗯，我偶爾看個綜藝節目。每天從宿舍到系裡、到圖書館 ，也算是走了不少路了。林茉習慣性地皺了下小巧的鼻子。

盧南是個文藝青年，林茉完全不是。她不愛看文藝書籍，偶爾看電影也喜歡動作片或者喜劇片，平時喜歡看搞笑綜藝。以前盧南也沒覺得有什麼不好，可是有了跟謝韻那樣喜歡同樣的書、同樣的歌、同樣的電影的靈犀相通的感覺，難免覺得林茉略為乏味。不過林茉的性格非常接地氣，盧南跟林茉在一起，總是非常放鬆舒心的感覺，這一點又是他不捨的地方。

盧南想，不管他選擇哪一個，餘生可能都會不停懷念另一個的好。若他選擇了謝韻，那麼林茉便永遠是他心底裡潔白無瑕、芬芳美麗、冠絕百花的茉莉花；假如他選擇了林茉，那麼謝韻就是他心尖上百轉千迴、纏綿悱惻、餘音不絕的琴韻。這就是張愛玲著名的「紅白玫瑰」的說法，也是人性的悲哀之處。

盧南走神的時候，林茉忽然發問：你怎麼突然回來了？出什麼事了嗎？

戀人之間是非常敏感的，雖然盧南言行舉止並沒表現出什麼不同，但林茉總覺得盧南這次回來有些變化，可她也說不上到底是什麼變化。她側過臉問道，圓圓的小臉顯露出些許嚴肅的神態。（一六）